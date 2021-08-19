松山之亂四海幫天力又被逮　線上博弈年賺5億！他喊冤百萬交保

記者張君豪／台北報導

今年4月16日四海幫海岳堂成員徐靖、曹哲等人涉嫌率眾入松山警分局中崙派出所砸毀公務電腦、後續引發警察滅證、市議員幫喬和解、重案輕辦等離譜情事；事後刑事局偵二大隊與、松山、中正二分局、台北市刑大共組專案小組，直搗海岳堂老大「天力」老巢，專案小組7月21日發動搜索拘提，破獲四海幫經營線上真人發牌直播的博弈公司，並逮捕海岳堂大老「天力」徐男，及徐姓兄弟等幫眾5人。

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂徐靖等人。（圖／記者張君豪翻攝）

天力到案後否認經營線上博弈，表示公司負責人另有其人；案件移送後台北市刑大、及所屬刑大科偵隊把該博弈公司電腦、筆電進行數位鑑識，釐清天力幕後操盤線上博弈公司經營約一年，並透過網路直播進行真人天九牌、百家樂、妞妞等線上博弈。

賭客透過公司業務進行信用額度下注，事後再以第三方支付、現金償還賭債，警方查帳發現該博弈集團每月營業額最少4千萬，估計天力經營博弈集團一年進帳超過5億元。





▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂多人，並破獲經營線上博弈等相關證物。（圖／記者張君豪翻攝）

且賭客若無法償還賭債、天力旗下徐權等人就會以四海幫成員身分找上債務人要求處理，不從將潑漆、甚至強勢扣走被害人機車、其他財物抵債、暴力討債手段相當惡劣。

北市警方與刑事局聯手，在18日中午發動拘提，前往台北市信義區捷運後山埤站附近的線上博弈公司、逮捕「天力」經營博弈集團的賭場主管徐男、葉、游、黃姓監官，以及廖姓、林姓女荷官，並查扣百家樂及德州撲克遊戲規劃書、四海同心協會名片 1盒、筆記本、手機及隨身碟等贓證物，全案迄今已查獲該線上直播博弈及暴力討債犯罪集團共計16人到案。

警方訊後再度依違反組織犯罪、賭博、恐嚇取財等罪嫌移送16名涉案成員，雖然四海幫海岳堂大老天力移送後否認經營線上博弈，且下屬暴力恐嚇取財行為係個人行為與他無關，但北檢複訊後仍認為他涉嫌重大，裁定100萬元交保候傳，並限制出海出境。

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