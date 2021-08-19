　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

松山之亂四海幫天力又被逮　線上博弈年賺5億！他喊冤百萬交保

記者張君豪／台北報導

今年4月16日四海幫海岳堂成員徐靖、曹哲等人涉嫌率眾入松山警分局中崙派出所砸毀公務電腦、後續引發警察滅證、市議員幫喬和解、重案輕辦等離譜情事；事後刑事局偵二大隊與、松山、中正二分局、台北市刑大共組專案小組，直搗海岳堂老大「天力」老巢，專案小組7月21日發動搜索拘提，破獲四海幫經營線上真人發牌直播的博弈公司，並逮捕海岳堂大老「天力」徐男，及徐姓兄弟等幫眾5人。

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力及幫眾徐靖、徐權兄弟等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力及幫眾徐靖、徐權兄弟等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂徐靖等人。（圖／記者張君豪翻攝）

天力到案後否認經營線上博弈，表示公司負責人另有其人；案件移送後台北市刑大、及所屬刑大科偵隊把該博弈公司電腦、筆電進行數位鑑識，釐清天力幕後操盤線上博弈公司經營約一年，並透過網路直播進行真人天九牌、百家樂、妞妞等線上博弈。

賭客透過公司業務進行信用額度下注，事後再以第三方支付、現金償還賭債，警方查帳發現該博弈集團每月營業額最少4千萬，估計天力經營博弈集團一年進帳超過5億元。

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥天力及幫眾徐靖、徐權兄弟等人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂多人，並破獲經營線上博弈等相關證物。（圖／記者張君豪翻攝）

且賭客若無法償還賭債、天力旗下徐權等人就會以四海幫成員身分找上債務人要求處理，不從將潑漆、甚至強勢扣走被害人機車、其他財物抵債、暴力討債手段相當惡劣。

北市警方與刑事局聯手，在18日中午發動拘提，前往台北市信義區捷運後山埤站附近的線上博弈公司、逮捕「天力」經營博弈集團的賭場主管徐男、葉、游、黃姓監官，以及廖姓、林姓女荷官，並查扣百家樂及德州撲克遊戲規劃書、四海同心協會名片 1盒、筆記本、手機及隨身碟等贓證物，全案迄今已查獲該線上直播博弈及暴力討債犯罪集團共計16人到案。

警方訊後再度依違反組織犯罪、賭博、恐嚇取財等罪嫌移送16名涉案成員，雖然四海幫海岳堂大老天力移送後否認經營線上博弈，且下屬暴力恐嚇取財行為係個人行為與他無關，但北檢複訊後仍認為他涉嫌重大，裁定100萬元交保候傳，並限制出海出境。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
奧運正妹奪3金曝秘訣！　「賽前啪啪啪」有效增爆發力
「毛齊哥」嗆女外送員　富王鴨肉小老闆判決出爐
快訊／大雷雨狂炸！　北市信義區發布淹水警戒
威力彩今晚上看22億！　第2區最熱門號碼曝光
快訊／國家警報響了！3縣市「雨彈升級」豪雨特報
快訊／塔利班正式宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」
快訊／大雷雨炸3縣市！　這1區驚見「超密集閃電訊號」
快訊／基隆鬧區10高中生圍毆！　揮螺絲起子大亂鬥
阿富汗未來統治方式曝光！　塔利班自爆下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園新工處人員洩密　將1999檢舉個資上傳Line群組

謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」突雷聲大作

嗆女外送員「破查某」：毛長齊再來！富王鴨肉小老闆下場出爐

暴力團首腦瑪莎拉蒂代步　汽車內裝藏「秘密」被狗打敗

松山之亂四海幫天力又被逮　線上博弈年賺5億！他喊冤百萬交保

快訊／基隆吉祥大樓濺血！返校日約戰　10高中生揮螺絲起子鬥毆

快訊／戳屁男亂刀砍殺自助餐老闆　逃竹子坑山區躲27小時落網了

茶花女霸氣認了！剛完成連結「他抽一半」　伊拉客臉綠

41男遭剝皮1300萬！幕後正妹曝光　他向親友借貸連房子都抵押了

疑開車使用手機　小貨車自撞監視器控制箱側翻路面

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

桃園新工處人員洩密　將1999檢舉個資上傳Line群組

謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」突雷聲大作

嗆女外送員「破查某」：毛長齊再來！富王鴨肉小老闆下場出爐

暴力團首腦瑪莎拉蒂代步　汽車內裝藏「秘密」被狗打敗

松山之亂四海幫天力又被逮　線上博弈年賺5億！他喊冤百萬交保

快訊／基隆吉祥大樓濺血！返校日約戰　10高中生揮螺絲起子鬥毆

快訊／戳屁男亂刀砍殺自助餐老闆　逃竹子坑山區躲27小時落網了

茶花女霸氣認了！剛完成連結「他抽一半」　伊拉客臉綠

41男遭剝皮1300萬！幕後正妹曝光　他向親友借貸連房子都抵押了

疑開車使用手機　小貨車自撞監視器控制箱側翻路面

全聯開發「請支援印花」功能！蔡依林當「全聯小姐」代言數位印花

「失火先救誰？」　動力火車曝正解超傻眼

幼兒園同班同學停課14天！台電孕婦未滿5歲孩確診　24人被匡列居隔

海神「義守幫」到位　新秀蘇文儒正式簽約加盟

桃園新工處人員洩密　將1999檢舉個資上傳Line群組

2021臺中購物節啟動招商、掃百億振興券　產業代表：早就準備好！迎接全臺最大購物活動

北富銀遭罰200萬！　辦理防制洗錢有缺失

新台幣收盤貶值 1.26角　收在27.969元

讀台大「這個科系」最不想說！　學生親曝：在校內都不想承認

謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」突雷聲大作

他被諷「有COVID-19我們就死定了」美國男秒轉越南話嗆：再說一次？

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

北市2高架橋科技執法　4違規月噴367罰單

即／光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

即／幼兒園1歲男童午睡不醒　無生命跡象送醫搶救

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

更多熱門

相關新聞

前四海幫主趙經華23日移靈火化　28日追思會

前四海幫主趙經華23日移靈火化　28日追思會

四海幫前幫主趙經華在23日中午傳出死訊，消息一出引起幫內成員議論，趙的親人也趕回台灣處理後事，據悉，趙曾任四海幫幫主，在四海幫地位甚高，因罹癌在7月23日病逝，享壽75歲，預計8月23日火化，在28日舉辦追思會，警方也部署近百警力現場蒐證。

房仲神器「小白機」曝3總統個資

房仲神器「小白機」曝3總統個資

首例！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　基層憂綁樁

首例！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　基層憂綁樁

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押

賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押

即／「房仲神器」洩全台屋主個資

即／「房仲神器」洩全台屋主個資

關鍵字：

刑事局偵二大隊台北市刑大松山警方四海幫海岳堂天力

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

容易被忽略的5個iPhone手機功能

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面