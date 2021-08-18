賣「房仲神器」洩1.8億筆個資　主嫌遭收押...買家怨「沒那麼神」

▲刑事局11日收網出動超過200名警力，逮捕北北基桃竹苗地居超過60名違法查詢個資房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊18日宣布破獲、非法房仲業者取得疑似政府建置流出的全台民眾個資創建「People」房仲查詢神器、這套系統有多神連警方都為之乍舌！警方接獲線報發現，這套查詢神器只需經過授權安裝，就可以透過民眾「姓名、出生年月日、公司名稱、居住地址、手機、市內電話、身分證字號」查詢民眾個資，對民眾個資隱私權傷害甚大，檢察官4月收網逮捕設計該系統的主嫌温男 （55歲），並以涉案情節重大聲押獲准，全案仍進行後續調查。

根據警方調查，溫嫌擁有電腦維修背景，並自學程式設計，他落網向警方辯稱，這套「房仲查詢神器」的民眾個資資料庫是多年前他擔任房仲時順手幫客戶修電腦，在客戶電腦硬碟中發現，他如獲至寶偷偷複製一份，並透過自學程式設計把該個資資料庫設計成可供輸入調閱民眾個資的查詢系統。

▲刑事局查扣俗稱房仲神器的筆電查詢系統。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查扣溫嫌電腦進行數位分析，發現溫嫌以自學SQL資料庫設計能力，把非法複製的民眾個資資料庫，全台多達220G、超過1億8千萬筆的民眾姓名、出生年月日、居住地址、電話、身分證字號及名下房產等個資做成完整查詢系統。

溫嫌並將查詢神器命名為「People」對外販售，如果房仲上門只是要安裝查詢系統收費約8千多元，若是要包含筆電、桌機搭配整套查詢系統則收費5萬5千元；警方調查，他從2019年就開始對外販售，但溫男離開房仲業多年，委外攬客業務則交給目前任職某不動產公司新北市重新區的房仲林姓男子（41歲），林男介紹成功則收取部分費用當作回扣。





▲刑事局證實People系統可查詢全台民眾多達1億8千萬筆房產及個人戶籍地等資料。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，People系統可利用姓名、身分證統一編號或地址進行模糊比對、從1億8千多萬筆台灣民眾房屋、任職資料中找到適合的客戶名單，可供查詢欄位有姓名、性別、出生年月日、電話、公司名稱、戶籍地址等項目，有不少房仲認為可省下跑地政所調閱房屋資訊之苦，加上又可以快速連結房客資訊、相當有利推銷攬客。

但根據警方調查，發現該系統資料庫的資料疑似與政府地政、工商營業登記、勞健保系統登載個資雷同，經實際驗證資料屬真實，但登記的電話多為市話號碼，研判是2001年前全台手機尚未普遍前所流出的政府機密資料，但也有購買使用該系統的房仲被捕後抱怨「很多資料都是舊的、根本就沒那麼神！」

但該資料庫建置1億8千多萬筆全台民眾個資屬實，檢警認定溫嫌的「房仲神器」危害全台民眾隱私甚鉅，法官裁定將溫嫌收押禁見，並持續追查幕後資料來源。

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