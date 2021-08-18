快訊／「房仲神器」洩全台屋主個資　200特警6縣市逮62售屋員

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲線報，指稱有兩名前房仲業者，自行開發非法的住屋個資查詢系統「People」可供安裝在桌機電腦、手機上面，使用者只要輸入電話、地址、就可取屋主的所有個資，雖然該系統功能相當強大，但明顯已經違反個資法，刑事局8月11日行動逮捕程式設計者溫、林兩人，警方發現該系統已經流入房仲界，警方當天收網並前往基隆、雙北市、桃園地區逮捕多家業者房仲共62人。

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗地區超過62名違法查詢個資的房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗超過62名違法查詢個資的房仲。（圖／記者張君豪翻攝）



刑事局指出，這套非法查詢個資的People系統，開發者為溫姓主嫌（55歲）、林男（41歲），警方調查兩人從事房仲業期間，認為如能取得大量屋主個資、包含電話、住居所、聯絡電話等資訊，跑房仲業務就會相當便利，兩人著手自行開發不法個資查詢系統，販賣圖利。經警方偵辦破獲，初步統計已獲不法利益數百萬元。

警方日前接獲線報，發現People該系統可利用姓名、身分證統一編號或地址進行模糊比對查詢，輸入查詢條件後帶出欄位有姓名、性別、出生年月日、電話、公司名稱、戶籍地址等項目，有不少房仲認為可省下跑地政所調閱房屋資訊之苦，加上又可以快速連結房客資訊、相當有利推銷攬客。

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗超過62名違法查詢個資的房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊發現、溫林兩人為規避警方查緝，行事相當低調謹慎，任何要購買個資查詢系統者，必須先提供名片驗證身分為房仲業者，且一定要見面洽談，購買事宜多約在速食店、咖啡廳等不易引人注目之公共場所，造成警方追查困難。

刑事局偵查第九大隊獲報後，與台北、新北、桃園、新竹、基隆市警局共組專案小組，並報請新北地檢署發股檢察官姜長志指揮偵辦，警方透過調閱房屋、地政等系統查詢資料，掌握上述地區約有有數十名房仲涉案，警方先於今年4月間約談有使用People系統開發業者。

8月11日並出動北北基桃竹超過10間分局、200名警力兵分多路約談約62名有違法使用該系統調閱個資的房仲業者、並查扣安裝該程式之電腦設備61台、手機65支以及「People系統」程式隨身碟7個、現金8萬3000元等證物。

警方指出，房仲業者蒐集、處理或利用個人資料，應符合個資法第19條及第20條規定，若房仲有透過非法系統查閱個資擅自對外不當流通使用，依個資法第47條規定，主管機關可處5至50萬元罰鍰。如有對個人資料之蒐集行為，依個人資料保護法第19條第1項暨第41條處罰規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1百萬元以下罰金。

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