破天荒！蘇貞昌接見8位準縣市警局長　高階人令曝！基層憂綁樁

▲行政院長蘇貞昌（右二）提前接見8名即將升任縣市局長的高階警官，引發討論。（資料照／行政院提供）

記者張君豪／台北報導

前台北市警察局長陳嘉昌於7月16日屆齡退休，懸缺由原台中市警局長楊源明接任、台中警局長缺則由警政署副署長蔡蒼柏補上，近日警界LINE通訊軟體瘋傳多份不同高階警官人令，名單包含警政署副署長、主任秘書、並包含鐵路、港務等專業警局，以及縣市警局長、保安警隊主主秘、刑事局、直轄市副局長及六都大隊長等高階重要警職名單。

原本警政署人事布局預計將在本周五或下周發布上述高階警察官人事派令，但17日警界又流傳一份行政院長蘇貞昌接見8位新任縣市警察局的名單，人事作業提前曝光。警界研判，因人事布局提前曝光，警政署人事作業可能提前發布。

▲蘇貞昌提前接見8名即將升任縣市局長的高階警官，引發討論，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

但引人聯想的是，警界過往幾乎未見在高階警官人令發布前，行政院長就大動作接見縣市警局長的前例，加上接見的高階警官僅有縣市局長，排除了航空、港警、直轄市副局長、刑大大隊長及警政署、刑事局新任高階警官，有警界人士認為，行政院長可能因規畫未來全台防疫策略，甚至考量民進黨明年大選布局，進行提前規劃。

而上月接任台北市、台中市警局長的楊源明、蔡蒼柏兩人，先前也無此「接見」待遇；基層揣測可能楊源明長期服務台中市，蔡蒼柏更曾因與綠營高層有心結遭調任副署長無實權位階、兩人並未綠營屬意人選。

警界基層認為，「行政院長選擇性接見縣市警局長」會給外界民進黨正式布局警界勢力觀感。對此，警政署僅低調表示，本此高階警察官人事作業仍在進行，正確派任名單以警政署發布正式人令為主，請外界切勿揣測。

至於警界瘋傳的高階警官調任命令如下（謹供讀者參考，正確名單仍以警政署人事室發布為主）

國安副局長 李永癸

警政署副署長 林順家、詹永茂

航空警察局長 鄭明忠

警政署主任秘書 江振茂

警政署警政委員 林炎田

警政署警政委員 許錫榮

警政署交通副組長 李宏振

鐵路警察局長 林水順

基隆市警察局長 劉耀欽

彰化市警察局長 吳坤旭

臺東縣警察局長 葉超鴻

屏東縣警察局長 劉印宮

南投縣警察局長 黃永志

連江縣警察局長 郭順德

金門縣警察局長 廖高江

花蓮港警局長 張維鎮

保四總隊長 魏慶賢

保四總隊主任秘書 張隆興

保三總隊主任秘書 邱紹州

保二總隊主任秘書 吳耀南

保七總隊主任秘書 陳明君

航空警察局主任秘書 陳炯旭

保六總隊副總隊長 林信雄

臺北市警察局副局長 李西河

臺中市警察局副局長 鄧學鑫

刑事局副局長 李文章

刑事局副局長 莊定凱

刑事局副局長 黃家琦

刑事局主任秘書 林故廷

刑事局警政監 侯東輝

新北市警察局副局長 陳木樹

新北市主任秘書 劉鴻烈

桃園市警察局副局長 薛文容

桃園市警察局督察長 蔡祥春

台北市刑警大隊長 蔡燕明

桃園市刑警大隊長 林明佐

台中市刑警大隊長 蕭瑞豪

高雄市刑大大隊長 洪松田

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