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開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　打開ㄇ字形每份成本30元

▲ 林俊賢說，因疫情關係學校這段時間只有少部分學生到校，隔板由午餐秘書請學校廚工幫忙製作，已全部製作完成，每塊成本大約30元左右，防水好消毒，經濟實用。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 林俊賢說，因疫情關係學校這段時間只有少部分學生到校，隔板由午餐秘書請學校廚工幫忙製作，已全部製作完成，每塊成本大約30元左右，防水好消毒，經濟實用。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應9月1日開學，各級學生用餐需使用個人隔板，導致市面販售隔板供不應求，且有漲價趨勢，雲林縣斗六國中讓學生以珍珠板素材來自製隔板，全校1800多位學生隔板已佈署完畢，且每份隔板僅需30元，成本不到市面隔板售價三分之一。

斗六國中校方指出，自製隔板是利用裁切的4塊珍珠板用膠帶粘合，打開變成ㄇ字形隔板，方便收納，斗六國中校長林俊賢說，學生餐前、餐後都必須先用酒精消毒才能使用，未來如果疫情進一步趨緩或疫苗涵蓋率提升，用餐可不用隔板，這些隔板可以做為書架隔板，進行2次利用。

▲ 林俊賢說，因疫情關係學校這段時間只有少部分學生到校，隔板由午餐秘書請學校廚工幫忙製作，已全部製作完成，每塊成本大約30元左右，防水好消毒，經濟實用。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自製隔板是利用裁切的4塊珍珠板用膠帶粘合，打開變成ㄇ字形隔板，方便收納。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

校長林俊賢表示，距離開學剩下2週，本有意採購，但學校經過訪價，每塊隔板最便宜也有60元，學校有1800多位學生總價超過10萬元，依採購法規必須公開招標，根本趕不上開學，經過與學校午餐秘書討論後並試做多種材料後，決定以珍珠板材自製隔板。

林俊賢說，因疫情關係學校這段時間只有少部分學生到校，隔板由午餐秘書請學校廚工幫忙製作，已全部製作完成，每份成本大約30元左右，防水好消毒，經濟實用。

▲ 林俊賢說，因疫情關係學校這段時間只有少部分學生到校，隔板由午餐秘書請學校廚工幫忙製作，已全部製作完成，每塊成本大約30元左右，防水好消毒，經濟實用。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗六國中讓學生以珍珠板素材來自製隔板，全校1800多位學生隔板已佈署完畢。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


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