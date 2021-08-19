外籍貨輪機艙進水傾斜　10人搭筏呼救海巡馳援

▲艦隊分署中部地區機動海巡隊金門艦於6時55分抵達現場發現「福臨88號」貨輪傾斜進水，在貨輪旁有3艘救生筏在海面飄浮多人揮手呼救。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

今(19)日上午三條崙外海有一艘獅子山共和國籍「MV FULIM88」雜貨輪，機艙因引擎室進水傾斜有沈船之虞。海巡署艦隊分署第十三海巡隊於清晨6時10分接獲通報，該船因機艙進水傾斜求援，極速抵達現場將10名船員救上岸，後續事宜交由疾病管制署南區管制中心、移民署嘉義縣專勤隊及嘉義縣衛生局等單位處理。

第十三海巡隊指出，今日上午清晨6時10分第十三海巡隊獲報後，立即指揮巡防艇PP-3559、3563著防護裝備全速前往救難地點，當下艦隊分署中部地區機動海巡隊金門艦於6時55分抵達現場發現「福臨88號」貨輪傾斜進水，在貨輪旁有3艘救生筏在海面飄浮多人揮手呼救，金門艦人員全程著防護衣施放救生小艇將載浮載沉在救生筏上10名印尼籍待救人員全部救起，無人傷亡。

▲艦隊分署中部地區機動海巡隊金門艦於6時55分抵達現場發現「福臨88號」貨輪傾斜進水，在貨輪旁有3艘救生筏在海面飄浮多人揮手呼救。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



第十三海巡隊表示，布袋海巡隊巡防艇PP-3559於7時7分抵達現場並將印尼籍船員接駁至甲板上，於9時42分返回布袋海巡隊，後續事宜交由疾病管制署南區管制中心、移民署嘉義縣專勤隊及嘉義縣衛生局、布袋衛生所等單位處理。並說明，海巡人員救援及留置等相關作業時，均全程著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施。

▲布袋海巡隊巡防艇PP-3559於7時7分抵達現場並將印尼籍船員接駁至甲板上，於9時42分返回布袋海巡隊。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡單位表示，「海上守護人民安全是海巡最重要的核心價值」，籲請民眾出海作業或活動前,應該注意做好航前檢查，以維護自身安全,如發生緊急狀況可透過漁業電台、鄰近友船或撥打「118」服務專線，海巡人員定排除萬難於第一時間馳赴救援,確保民眾生命財產安全。

▲海巡人員救援及留置等相關作業時，均全程著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 海巡人員將10名船員救上岸，後續事宜交由疾病管制署南區管制中心、移民署嘉義縣專勤隊及嘉義縣衛生局等單位處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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