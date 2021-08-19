汽機車燃料費繳納延至31日　桃園14萬車主別忘了

▲受疫情影響，今年汽機車燃料費延後1個月至8月31日截止，桃園監理站指出，全市仍有14萬輛汽機車主尚未繳納，請把握時間完成繳費。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情影響，今年汽機車燃料費於7月1日開徵後，延長至8月31日止。桃園監理站統計，截至今日為止北桃園地區已有8成5車輛完成繳費，但仍有14萬輛汽機車尚未繳費，因此提醒未繳納車主，把握時間在本月底前繳納，可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過「監理服務網」或下載「監理服務APP」進行線上繳費。

據桃園監理站站長黃成民指出，今年汽機車燃料費繳費期限延長至本月31日為止，尚未繳納費用民眾仍可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納（統一、全家、萊爾富、OK），或透過電話語音（412-1111、412-6666，按用戶碼169#）、監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw），或以手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付與蝦皮等APP，透過網路與行動支付管道服務均全年無休。使用信用卡繳納，手續費請逕洽各發卡銀行，其餘均免收手續費。

▲桃園監理站呼籲，今年汽機車燃料費延後1個月至8月31日截止，請把握時間完成繳費。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園監理站也呼籲，尚未繳納汽機車主，可透過「監理服務網」或下載「監理服務APP」進行線上繳費，也可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。若車主有繳費證明需求，可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或洽詢監理機關。

桃園監理站提醒，防疫期間為免群聚感染，籲請車主利用網路或電話等管道線上繳納汽燃費，共同配合防疫，亦可節能減碳，不用出門可輕鬆完成繳納，省時便利又安心。

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