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斬母頭孽子醉打朋友入監！首晚囚單人房　豐盛早餐饅頭+水煮蛋吃光光

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▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子因傷害案，20日晚間進入桃園監獄服刑。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子因傷害案，20日晚間進入桃園監獄服刑。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市驚世孽子弒母案梁姓男子20日遭高院逆轉判處無罪，並責付桃園市政府衛生局，隨後因傷害案送至桃園地檢署，梁男因傷害案遭桃園地院判處拘役55天直接發監執行；桃園監獄指出，已安排梁男先入住單人房，今天會再做評估調整，可能調整至小型舍房，梁男首日情緒尚稱平穩，昨晚入住後因過了用餐時間所以準備便當，今日的早午餐都吃光光，顯示其胃口不錯。

▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子昨晚入監，20日下午從桃療搭乘囚車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子昨晚入監，20日下午從桃療搭乘囚車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園監獄副典獄長李金德表示，昨晚7時許梁男被押解至桃監，因已過了晚餐用餐時間，所以準備1個便當，梁之前曾因殺人案被羈押在桃監，所以這環境對他來說算是熟悉，情緒尚稱平穩，也很配合獄方各項作息包括早晚點名；梁的胃口算是不錯的，今天早餐有饅頭、水煮蛋、草莓果醬、稀飯等菜色，午餐則有絲瓜、海帶絲、醬菜與糙米飯與湯等菜色，梁都吃光光，沒有剩下。

▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子昨晚入監，21日早午餐都吃光光。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市孽子剁母頭命案主嫌梁姓男子昨晚入監，21日早午餐都吃光光。（圖／記者沈繼昌攝）

李金德還說，梁首日到桃監，先安排單人舍房過夜，原則上盡量不讓新收容人在單人房，今天會再調查討論，視其餘房舍人數做評估調整，可能會讓他到2至3人的小型房舍，不會再安排單人舍房。

另外，梁入監時兩手空空，沒有自備基本生活用品，獄所則先提供，梁沒有提出其他相關需求，獄方與衛福部立桃園醫院配合精神科醫師與管教人員，若梁有提出其他需求，獄方可安排輔導治療，倘若梁在服刑期間無申請易科罰金，並經檢方同意，55天拘役期滿後會再通知桃園市衛生局接管梁男作後續處理。

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