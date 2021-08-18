男搶銀樓150萬金飾　桃院二度開庭「沒羈押必要」5萬交保

▲新北市籍高姓男子8月初以防狼噴霧劑攻擊桃園區某銀樓老闆娘，搶走價值約150萬元金飾逃逸，桃園地院18日二度開庭以「沒羈押必要」，裁定5萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍高姓男子8月1日在桃園區鬧區某銀樓佯裝購物，卻以防狼噴霧劑攻擊老闆娘，順勢搶走價值150萬元金飾一批逃逸，翌日被警方循線拘捕時，身上僅剩1條金項鍊，其餘下落不明；桃園地院首次開庭時以比例原則裁定5萬元交保，但經檢方抗告成功當庭收押。18日二度開庭，法官以「沒羈押必要」再度以5萬元裁定交保，檢察官當庭抗告。對此，桃園地院表示，尊重法官對於個案之判斷，也尊重檢察官提起抗告之權利。

檢警調查，年約40歲的高姓男子8月1日晚間7時許穿白色上衣、頭戴白色棒球帽，獨自到位於桃園區中正路上某銀樓佯裝顧客，高向老闆娘稱要挑選金飾，老闆娘隨即從玻璃櫃拿出整排金項鍊供其挑選，高卻從口袋拿出預藏防狼噴霧劑，向老闆娘眼睛狂噴，隨即猛抓一把約廿餘條金項鍊往外狂奔，整起作案時間不到5秒鐘，老闆娘忍痛追趕但仍被高男順利逃逸，過程中有零星幾條金項鍊跌落在店門，業者事後估計損失多達150多萬元。

桃園警方據報後報請桃檢檢察官指揮偵辦，檢警過濾銀樓監視器發現高男似早已預謀，作案得手後隨即在附近變裝與換車，警方專案小組在2日凌晨拘捕高男到案，搜查後金項鍊只剩下1條，高男在偵訊時辯稱「其他不知道掉在哪裡了」，警方懷疑早已循管道變賣。

據了解，高男自稱與友人投資期貨與股票等，最近慘賠近800萬元，因無法填補資金缺口才走險棋選擇搶銀樓。

桃園地檢署複訊後依強盜罪嫌向桃園地院聲請羈押，但法官認為，高涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則，最後裁定以5萬元交保，但檢方當場抗告，台灣高院審酌，高男行搶後曾聯絡友人，明顯有串證之虞，且銷贓管道仍待追差，後續仍面臨受害銀樓求償，桃院一審裁定5萬元交保也沒明述原因，撤銷發回。

桃園地院18日上午再度召開羈押庭，高男出庭時坦承認罪，但辯稱投資遭詐騙800餘萬元，才鋌而走險搶銀樓，犯後將搶得金項鍊丟在某公園草叢卻不翼而飛，因欠債數百萬元，若遭羈押恐無法工作還錢等語；公訴檢察官認為，高男犯後竟賣掉居住住所，近日與妻子離婚仍同住，明顯有脫產、製造斷點等行徑，對於搶得金項鍊去向均交代不清，顯有逃亡與串證之虞。

地院法官審理後認為，高男犯後坦承，有固定居所等，所犯是5年以上重罪，但「沒羈押必要」，維持5萬元裁定交保與限制住居，命其每週一早上10時到桃檢報到，高男二度獲得交保釋放，檢方公訴檢察官也當庭抗告。

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