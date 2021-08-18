　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男搶銀樓150萬金飾　桃院二度開庭「沒羈押必要」5萬交保

▲新北市籍高姓男子8月初以防狼噴霧劑攻擊桃園區某銀樓老闆娘，搶走價值約150萬元金飾逃逸，桃園地院18日二度開庭以「沒羈押必要」，裁定5萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲新北市籍高姓男子8月初以防狼噴霧劑攻擊桃園區某銀樓老闆娘，搶走價值約150萬元金飾逃逸，桃園地院18日二度開庭以「沒羈押必要」，裁定5萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍高姓男子8月1日在桃園區鬧區某銀樓佯裝購物，卻以防狼噴霧劑攻擊老闆娘，順勢搶走價值150萬元金飾一批逃逸，翌日被警方循線拘捕時，身上僅剩1條金項鍊，其餘下落不明；桃園地院首次開庭時以比例原則裁定5萬元交保，但經檢方抗告成功當庭收押。18日二度開庭，法官以「沒羈押必要」再度以5萬元裁定交保，檢察官當庭抗告。對此，桃園地院表示，尊重法官對於個案之判斷，也尊重檢察官提起抗告之權利。

檢警調查，年約40歲的高姓男子8月1日晚間7時許穿白色上衣、頭戴白色棒球帽，獨自到位於桃園區中正路上某銀樓佯裝顧客，高向老闆娘稱要挑選金飾，老闆娘隨即從玻璃櫃拿出整排金項鍊供其挑選，高卻從口袋拿出預藏防狼噴霧劑，向老闆娘眼睛狂噴，隨即猛抓一把約廿餘條金項鍊往外狂奔，整起作案時間不到5秒鐘，老闆娘忍痛追趕但仍被高男順利逃逸，過程中有零星幾條金項鍊跌落在店門，業者事後估計損失多達150多萬元。

桃園警方據報後報請桃檢檢察官指揮偵辦，檢警過濾銀樓監視器發現高男似早已預謀，作案得手後隨即在附近變裝與換車，警方專案小組在2日凌晨拘捕高男到案，搜查後金項鍊只剩下1條，高男在偵訊時辯稱「其他不知道掉在哪裡了」，警方懷疑早已循管道變賣。

據了解，高男自稱與友人投資期貨與股票等，最近慘賠近800萬元，因無法填補資金缺口才走險棋選擇搶銀樓。

桃園地檢署複訊後依強盜罪嫌向桃園地院聲請羈押，但法官認為，高涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則，最後裁定以5萬元交保，但檢方當場抗告，台灣高院審酌，高男行搶後曾聯絡友人，明顯有串證之虞，且銷贓管道仍待追差，後續仍面臨受害銀樓求償，桃院一審裁定5萬元交保也沒明述原因，撤銷發回。

桃園地院18日上午再度召開羈押庭，高男出庭時坦承認罪，但辯稱投資遭詐騙800餘萬元，才鋌而走險搶銀樓，犯後將搶得金項鍊丟在某公園草叢卻不翼而飛，因欠債數百萬元，若遭羈押恐無法工作還錢等語；公訴檢察官認為，高男犯後竟賣掉居住住所，近日與妻子離婚仍同住，明顯有脫產、製造斷點等行徑，對於搶得金項鍊去向均交代不清，顯有逃亡與串證之虞。

地院法官審理後認為，高男犯後坦承，有固定居所等，所犯是5年以上重罪，但「沒羈押必要」，維持5萬元裁定交保與限制住居，命其每週一早上10時到桃檢報到，高男二度獲得交保釋放，檢方公訴檢察官也當庭抗告。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

►桃園確診境外+1　鄭文燦：Delta需阻絕境外、國境管制最重要

►影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
一圖秒懂「台人最常旅遊國家入境規定」　這5國完全開放
前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重死
快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！
台電孕婦「打2劑莫德納」仍染疫　指揮中心回應了
台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上
快訊／今增6例本土「這市最多」　均非居隔期間確診
快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時預約
快訊／今增6本土、5境外　無死亡個案
快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市「這區」二級淹水警戒
LIVE／高端「加開35歲以下？」　陳時中最新說明
快訊／新北男當街遭「菜刀猛砍」噴血　民眾嚇壞驚逃
塔利班來敲門！　她太窮「無法幫忙煮飯」竟遭活活打死
快訊／大雷雨轟「這2縣市」！　5區警戒範圍曝光
Delta衝擊！4款疫苗突破性感染率曝光　「這支最嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！警衛聽巨響嚇壞

中秋烤肉口角　他回家拿槍擊斃學弟！二審加重判21年

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量！非必要別出門

彰化南瑤宮被市長踢爆！員工吞515萬香油錢　檢廉搜索

快訊／為女爭風吃醋！男遭情敵當街「菜刀猛砍」噴血　民眾嚇壞驚逃

台中自助餐老闆遭追砍10多刀！「裝熟男」遭拒　翻臉持刀下重手

少年走路被撞還要負7成肇責　騎士斷牙破相求償獲賠關鍵曝

精品賊裝窮摸底　12天後清空當舖25名牌包！狠話命贖回被拒糗了

男友拒見面她崩潰釀人命！騎車逆向撞死20多歲男　心碎女下場曝

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！警衛聽巨響嚇壞

中秋烤肉口角　他回家拿槍擊斃學弟！二審加重判21年

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量！非必要別出門

彰化南瑤宮被市長踢爆！員工吞515萬香油錢　檢廉搜索

快訊／為女爭風吃醋！男遭情敵當街「菜刀猛砍」噴血　民眾嚇壞驚逃

台中自助餐老闆遭追砍10多刀！「裝熟男」遭拒　翻臉持刀下重手

少年走路被撞還要負7成肇責　騎士斷牙破相求償獲賠關鍵曝

精品賊裝窮摸底　12天後清空當舖25名牌包！狠話命贖回被拒糗了

男友拒見面她崩潰釀人命！騎車逆向撞死20多歲男　心碎女下場曝

張淑芬畫作成時尚精品　攜手夏姿開畫展！義賣絲巾做公益

最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

通勤族崩潰了！北捷確診足跡炸裂　「4線33車站」全面淪陷

苗栗議會拒高端「有國際認證才打」　陳時中：依中央規定辦理

「盡快讓一類醫護混打莫德納」　高嘉瑜：至於二類高官可混打高端

一張圖搞懂「國人最常去旅遊國家入境規定」　這5國完全開放免證明

前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！警衛聽巨響嚇壞

接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

中秋烤肉口角　他回家拿槍擊斃學弟！二審加重判21年

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

男嘿咻14歲國中女　再誘13歲少女拍裸照

快訊／台中男「全身刀傷」倒臥血泊！

野馬男狂飆逆向+連闖紅燈　特勤破窗秒變俗辣

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

更多熱門

相關新聞

獨／博弈大亨撈595億2億交保　中檢抗告成功

獨／博弈大亨撈595億2億交保　中檢抗告成功

有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，因設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元。他逃亡4月遭逮並羈押禁見，今年3月起訴後，台中地院裁定1億2千萬交保，中檢不服抗告，法官更裁2億，中檢不放棄繼續上訴；台中高分院認為有理，發回台中地院審理，莊周文能否繼續享受自由身，仍有變數。

殺手教父200萬交保　大咖律師背景曝

殺手教父200萬交保　大咖律師背景曝

調查局緝毒英雄私吞毒品轉賣　海撈1.6億續押

調查局緝毒英雄私吞毒品轉賣　海撈1.6億續押

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

假扮刑警太胖遭拆穿　他惱羞暴力洗劫按摩妹

假扮刑警太胖遭拆穿　他惱羞暴力洗劫按摩妹

關鍵字：

新北男防狼噴霧劑洗劫銀樓桃院二度開庭交保

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面