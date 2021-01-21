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台北監獄、桃園監獄取消春節面對面懇親「平日接見維持正常」

▲針對部立桃園醫院爆發醫護人員群聚事件，台北監獄、桃園監獄21日都在官網公告取消春節面對面懇親會。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對部立桃園醫院爆發醫護人員群聚事件，台北監獄、桃園監獄21日都在官網公告取消春節面對面懇親會。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於衛福部立桃園醫院日前爆發醫護人員群聚事件，獄方考量疫情升溫，位於桃園市境內的台北監獄、桃園監獄21日在官網公告將取消今年春節面對面懇親會，但平日接見仍維持正常，籲請家屬需遵守防疫規範，進入會客室包括收容人與家屬均需全程戴口罩與量測體溫。

因桃園疫情升溫，台北監獄在官網公告，取消2月1日、2日、3日、4日的春節面對面懇親活動；桃園監獄官網也公告，原訂1月27日、28日、29日春節面對面懇親活動也取消。

北監與桃監指出，雖然取消春節懇親活動，但平日接見仍維持正常，家屬辦理會客時有隔板阻隔，收容人與家屬不會直面對面接觸，疫情期間接見都必須遵守防疫規定，包括戴口罩與量測體溫等防疫措施。

此外，目前位於歸圈的八德外役監也維持正常會客，八德外役監強調，會客將依照防疫標準，除按會客室桌數管控人數外，每張桌子均設置隔板，避免收容人與家屬之間的飛沫傳染，桌與桌間距保持1.5公尺，收容人與家屬會客時需全程戴口罩，進出都必須量測體溫，也籲請家屬配合防疫措施。

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