小黃運將水瓶卡剎車釀1死1傷　獄中「吃早餐昏倒」搶救19天不治

▲桃園市高姓小黃司機去年2月間開車不慎撞上2名騎士，造成1死1傷慘劇，原因竟是礦泉水瓶擋住剎車，上月服刑期間突然昏倒送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓小黃司機去年2月間在桃園區行駛途中，疑因礦泉水瓶卡住剎車，因前方發生狀況無法剎車，導致連續撞上2名騎士釀成1死1傷慘劇，因而入監服刑，未料上月在桃園監獄服刑吃早餐時突然昏倒，經急救至本月10日宣告不治，已報請桃檢相驗死因，但據指出，高男死因可能為自發性顱內出血，家屬對此並無意見。

檢警調查，66歲的高姓男子於去年2月9日上午8時許，駕駛小黃行經桃園市桃園區健行路與春日路口處，因前方突有狀況，高男欲剎車卻發現礦泉水瓶卡住煞車，導致無法停車闖紅燈，結果連續撞上蔡姓與林姓騎士，導致蔡男全身多處骨折，林男頭部重創、全身多處骨折，其中林男送醫急救4天後仍回天乏術。

高男肇事後被地院依過失傷害罪判處2月、過失致死罪判處6月徒刑，應執行7月徒刑，由於沒有易科罰金於今年1月21日入監桃園監獄；3月22日上午7時30分，高男在獄中吃早餐時卻突然昏倒地上，被緊急送往桃園榮總醫院急救再轉入加護病房，昏迷至本月10日仍宣告不告，警方已將送請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因，家屬初步對死因沒有意見。

據指出，高男與其計程車行目前尚有與蔡男與林男家屬提出刑事附帶民事求償案件還在桃園地院民事庭審理中，未料高男卻在服刑期間死亡，除先釐清死因外，民事案件仍在審理階段。

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