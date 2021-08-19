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葬儀社鬼月凌晨大火！2男2女獲救　父與7歲女童緊急送醫 　

▲桃園市中壢培英路葬儀社19日凌晨4時許發生大火，1樓現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢培英路葬儀社19日凌晨4時許發生大火，1樓現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區培英路上1家葬儀社19日凌晨發生大火，火勢從1樓竄出延燒至3樓，桃園市消防局據報後迅速趕抵火場，其中3樓有人受困，消防人員以雲梯車救出2男2女，其中1名袁姓男子與7歲女童被燒燙傷，但意識清醒均已送醫急救，目前均無生命危險，火勢在清晨近5時許被撲滅，至於火警發生原因仍在調查中。

桃園市消防局指出，位於中壢區培英路上的葬儀社今天清晨4時20分竄出大火，勤務中心接獲有人受困3樓，消防人員以雲梯車救出2男2女，其中40歲的屋主袁姓男子，右手臂有傷燙傷；7歲的袁姓女童臉部與左右手臂有燒燙傷，所幸4人均意識清醒，受傷2人已送往林口長庚醫院救治，目前均無生命危險。

據指稱，袁姓男子在葬儀社工作，火災發生時前一天因工作太晚，與7歲女兒住在葬儀社1樓房間，袁男在凌晨發現火苗，趕緊抱起女兒上2樓通知袁男姊姊與親友逃難，並逃往隔壁棟陽台等待救援，還好消防人員及時趕抵救出受困4人。

大火在清晨進5時許被撲滅，消防人員清理火場，初步研判起火點疑似在1樓辦公室，現場一片狼藉，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因則由鑑識人員鑑定釐清。

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