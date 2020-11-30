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首起收容人確診新冠肺炎　菲國返台通緝犯因傷害致死判刑5年4月

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▲周姓男子27日返台時被查獲通緝身分，送桃監被驗出確診，也創下矯正機關第一起收容人犯確診個案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲周姓男子27日返台時被查獲通緝身分，送桃監被驗出確診，也創下矯正機關第一起收容人犯確診個案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

本月27日周姓男子自菲律賓馬尼拉入境桃園國際機場被海關查出通緝身分，經桃檢檢察官以視訊確認身分、人別後送桃園監獄執行，但翌日被桃園市衛生局驗出確診，再緊急送往醫院隔離治療，也創下矯正機關第一起收容人確診個案。桃檢指出，周姓通緝犯從入境、入監與隔離治療過程，均依照中央疫情指揮中心規定辦理；桃園市衛生局30日凌晨回應，相關疫情調查內容及接觸者匡列情形，屬第5類法定傳染病，統一由中央流行疫情指揮中心公布。

桃檢指出，這名40歲的周姓男子是高雄市人，因犯下傷害致死罪嫌遭判刑5年4月有期徒刑，但卻趁機潛逃出境遭到通緝，本月27日晚間7時許從菲律賓馬尼拉搭機返台，入境時被海關發現通緝犯身分，桃檢檢察官透過視訊偵訊確定身分、人別無誤後，由航警局將其送往桃園監獄服刑，因返國者入監均需隔離治療，桃監安排隔離服刑，翌日桃園市衛生局驗出確診後，桃監立即轉送至指定醫院隔離治療。

周姓男子確診後也創下矯正機關首起收容人確診案例，桃檢表示，因攸關疫情影響，周姓男子相關個資都無法透露，均交由中央疫情指揮中心統一公布相關訊息，由於檢察官與周男是透過視訊方式，所以沒有直接接觸，偵辦檢察官也沒有居家檢疫問題，但未來入境通緝犯都會採用視訊方式偵訊，避免感染疑慮。

▲周姓男子27日返台時被查獲通緝身分，桃園市衛生局驗出為確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲周姓男子27日返台時被查獲通緝身分，桃園市衛生局驗出為確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局針對周姓男子確診案例，30日仍強調，所有相關接觸人員均依相關防疫規定進行檢疫處理，但有疫情調查內容與接觸者匡列情形，因屬於第5類法定傳染病，統一由中央流行疫情指揮中心公布，桃園市衛生局對於相關疫調沒有多做回應。

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