想婚頭！高雄婦砸3萬買比特幣助網公　女兒殺出夢碎

▲日前高雄市一名瘖啞的婦人，遇上詐騙集團成員，以娶她為妻的手法，要求購買比特幣，警方到場後用紙筆不斷苦勸。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名瘖啞的婦人，透過網路交友陷入熱戀，不料卻是遇上詐騙集團，以娶她為妻的手法，要求購買比特幣匯入指定錢包內，因交易所人員直覺有異，立刻報警處理。警方到場後不斷苦勸，但婦人仍深信不疑，最後通知她的女兒到場，這才讓婦人打消念頭。

警方表示，一名63歲吳姓婦人為瘖啞人士，日前透過通訊軟體交友，認識一名外國男子JAMIS，而這名叫做JAMIS的男子，每天噓寒問暖再加上甜言蜜語的招式，讓吳婦陷入熱戀中，還聲稱要來台娶她為妻，但因他被杜拜警方所拘留，必須要錢才能脫身，要求婦人花三萬元台幣購買比特幣，再匯入他的比特幣錢包帳戶，吳婦不疑有他，便前往貨幣交易所。

▲詐騙集團人員每天對婦人傳訊甜言蜜語的訊息，還佯稱要來台娶她為妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳婦於13日下午2點多，到新興區五福三路一處貨幣交易所購買時，服務人員覺得她根本不像是會玩虛擬貨幣的人，加上又是瘖啞人士，懷疑遭人詐騙，立刻報警處理。警方到場了解後，不斷苦勸她，這是詐騙集團慣用的手法，還舉例相同詐騙案例，但吳婦仍是不相信，最後警方通知她的女兒到場勸說，終於在警民聯手的努力下，她才願意放棄購買的念頭，總算成功阻止這起詐騙案件。

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