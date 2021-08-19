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幼稚園要升五星旗、唱國歌！　港府資助每校3000港元買設備

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華人民共和國國旗、五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

為推廣愛國主義精神，香港教育局近日表示，要為全港所有參與「幼兒園教育計劃」的幼稚園、幼兒中心及設有幼稚園班級的學校，提供一筆3000港元的津貼，讓他們購買國旗及可移動式旗桿等設備，好突破既有限制，順利舉行升國旗儀式。

香港教育局是在本月16日，宣布上述政策。教育局指稱，幼稚園應協助幼兒認識香港是國家的一部分、國旗及升國旗禮儀，建立對國家的歸屬感，培養國民身份認同；公告還提醒，備有國旗及旗桿的幼稚園須在元旦、回歸日及國慶等日子升掛國旗及奏唱國歌。

香港教育局同時「強烈建議」，各學校在重要的日子及特別場合例如開學日、開放日、畢業禮、學校週年慶典、中華文化日等升掛國旗及奏唱國歌。香港教育局指出，個別幼稚園若已設置國旗及可移動式旗桿，也可用津貼添置或更新設備，政府會把津貼直接存入學校銀行賬戶，學校可運用津貼至2022年8月底。

在此之前，港府甫於本月13日，將《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》刊憲，並於18日在立法會上進行一讀及二讀程序。該法明確在香港對五星旗、國徽的正確使用標準，以及教育推廣工作等規定；同時，不論是在現實生活或網路中，侮辱中國大陸五星旗及國徽均屬犯罪，最高可處以第5級罰款及3年監禁。

據香港《東方日報》，香港不少幼稚園，因受限於校舍規模小以及環境等因素，未安裝旗桿，供升掛五星旗及舉行升旗儀式。

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