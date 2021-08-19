西安推生態安葬　往生者「骨灰散撒」獎勵2萬

▲大陸西安鼓勵民眾在火化後，採取生態安葬。（示意圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

中國大陸為推廣環保、節約風氣，近年於各地推行「生態安葬」，以陝西省西安市為例，官方決定自9月1日起，西安戶籍居民去世後，家屬自願在合法公墓以壁葬、草坪葬、樹葬等形式安葬，或選擇海葬、骨灰散撒的節地生態方式安葬逝者骨灰的，可獎勵人民幣2,000元到5,000元（約合新台幣8,563元到21,409元）。

西安《華商網》報導，這是西安市在17日，召開惠民殯葬補助和節地生態安葬獎補政策工作部署會後，為落實國家民政部《關於全面推行惠民殯葬政策的指導意見》等文件精神，制定的獎補政策，大致分為一般惠民殯葬補助，以及節地生態安葬獎補兩類。

在惠民殯葬補助方面，西安市對以下四類人，制定補助基本殯葬服務項目的費用及標準，包括一是未享受相關葬禮費補助的西安市戶籍居民；二是「在西安取得中華人民共和國台灣居民居住證的台灣同胞」；四是自願、無償捐獻遺體、器官或角膜者；三是因自然災害和公共衛生突發事件死亡的人員，。

廣受廣論的「節地生態安葬獎補」方面，西安市民政局規定，西安市戶籍居民去世後，家屬自願在政府批准的合法公墓以壁葬、草坪葬、樹葬、花壇葬等形式進行安葬或選擇海葬、骨灰散撒的節地生態方式安葬逝者骨灰的，將分為三檔進行獎補。

第一檔，壁葬、草坪葬獎勵人民幣2000元；第二檔：樹葬、花壇葬獎勵人民幣3000元；第三檔：海葬、骨灰散撒獎勵人民幣5000元。

西安民政局負責人補充，目前西安市的確還沒有海葬的區域，但是在山東、海南等地，海葬已經是很多人選擇的殯葬形式，因此若西安市民選擇海葬，可以通過民政部門聯繫，官方可幫助聯繫對接，或者組織有共同願望的家屬進行海葬。負責人也提醒，民眾不能自己選擇進行樹葬等生態葬的區域，須在政府批准的合法公墓才行。

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