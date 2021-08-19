陸委會：習近平新集權主義是國際重大威脅

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／綜合報導

陸委會副主委兼發言人邱垂正近日在一場對美國智庫的演講中，示警中共領導人習近平的「新集權主義」，是國際秩序和自由民主的重大威脅，呼籲「國際社會需共同阻止它進一步擴張。」

據《美國之音》報導，邱垂正是在一個對華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表的視訊演講中，就台海與國際情勢，做出上述表示。

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共總書記習近平發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，近來美日、美國歐盟及G-7都在聲明中提到台海和平穩定的重要，這是前所未見的事情。他點名，這個發展與中國在台灣周邊及地區咄咄逼人的行為有關。

邱垂正首先解讀，習近平在兩個前所未見的極端下，建立其政權，一是中共權力結構下高度集權，二是煽動民族主義情緒來使其統治合法化，在這種作法下，將過去30年來中共的集體領導模式，轉為自己高度集權的「定於一尊」，並透過煽動愛國主義、民族主義及高舉國家安全名義，對內進行各種反腐、限制自由及大規模的高科技監控，中國儼然已經成為一個真正的現代版「奧威爾式國家(Orwellian state)」。

在此之下，邱垂正認為，在某種程度上，這種極端新集權主義制度，是新納粹主義與新史達林主義的混合體，無疑是對國際秩序及自由民主發展的一大威脅。

因此，對於未來的對台和外交政策走向，邱垂正判斷，中共「咄咄逼人」的外交政策在可預見的未來不大可能和緩，甚至可能在中共20大後，看到一個獨斷專行的政權。

他舉中共建黨100周年，習近平在講話中提到捍衛主權和領土的「堅強決心、堅定意志、強大能力」為例，直言「今天的中國是一個毫不掩飾其野心和企圖的政權」，建議人們要有最好的希望，但也要做好有最壞的準備。

邱垂正說，過去一年來中國大陸的強勢和恫嚇，已經危及以規則為基礎的國際秩序和地區和平現狀，面對這種挑戰，台灣會持續強化自我防衛能力確保台海現狀穩定，也會與理念相近國家合作以維持地區和平穩定。

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