偷渡來台失敗！　「香港故事」李宇軒今認罪：危害國家安全

▲12港人偷渡案後,相關人士在大陸服刑滿遣返香港,但李宇軒返港後未獲釋,因被控違反國安,於19日在香港高等法院上認罪。(圖/路透社)

記者陳政錄/綜合報導

據香港警方消息,「香港故事」成員李宇軒,與另一名被告陳梓華,因被控串謀壹傳媒創辦人黎智英,涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全,19日上午在香港高等法院庭上認罪。《港區國安法》指定法官李運騰裁定2人罪成,案件將押後至2022年1月3日上午10時提訊,李、陳隨後被警方還押。

香港故事是民間抗爭者組織,作為成員之一的李宇軒,去年在偷渡來台的過程中,被大陸海警查獲「送中」,成為偷渡失敗被送中的「12港人」之一。在大陸服刑完遣返香港後,他因遭控違反國安法,與陳梓華2人的案件在8月19日,由李運騰聴取答辯及判刑。

綜合港媒報導,控方指控,李宇軒連同律師助理陳梓華,串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人,勾結外國勢力危害國家安全,參與「重光行動」,因此國安法總裁判官蘇惠德批准把李、陳的案件合併處理。

《頭條日報》報導,上午10時開庭時,2人均認罪,李宇軒還在表示同意案情時,以英語表示「sorry」及於庭上鞠躬。他說,「I agree to the facts and I would like to say sorry。」

法官李運騰隨後裁定2人罪成,案件將押後至2022年1月3日上午10時提訊,2人被警方還押。

