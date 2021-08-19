偷渡來台失敗！　「香港故事」李宇軒今認罪：危害國家安全

▲12港人偷渡案後，相關人士在大陸服刑滿遣返香港，但李宇軒返港後未獲釋，因被控違反國安，於19日在香港高等法院上認罪。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據香港警方消息，「香港故事」成員李宇軒，與另一名被告陳梓華，因被控串謀壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全，19日上午在香港高等法院庭上認罪。《港區國安法》指定法官李運騰裁定2人罪成，案件將押後至2022年1月3日上午10時提訊，李、陳隨後被警方還押。

香港故事是民間抗爭者組織，作為成員之一的李宇軒，去年在偷渡來台的過程中，被大陸海警查獲「送中」，成為偷渡失敗被送中的「12港人」之一。在大陸服刑完遣返香港後，他因遭控違反國安法，與陳梓華2人的案件在8月19日，由李運騰聴取答辯及判刑。

綜合港媒報導，控方指控，李宇軒連同律師助理陳梓華，串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人，勾結外國勢力危害國家安全，參與「重光行動」，因此國安法總裁判官蘇惠德批准把李、陳的案件合併處理。

《頭條日報》報導，上午10時開庭時，2人均認罪，李宇軒還在表示同意案情時，以英語表示「sorry」及於庭上鞠躬。他說，「I agree to the facts and I would like to say sorry。」

法官李運騰隨後裁定2人罪成，案件將押後至2022年1月3日上午10時提訊，2人被警方還押。

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