聚賭怕染疫！室內賭場搬至國3橋下「超通風」　警一逮19人

▲國道3號橋下多人群聚公然聚賭，警方一擁而上逮19人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局日前接獲情資，稱國道3號陸橋下空地有人以象棋「士卒」群聚賭博，警方經多日埋伏後，18日見時機成熟，動員優勢警力前往查緝，當場查獲陳姓負責人、把風及賭客等19人，並查扣賭資17萬5900元、象棋及賭具一批，全案依賭博罪移送法辦。

竹南警方表示，陳姓負責人因疫情影響，擔心室內群聚聚賭，賭客出入頻繁容易遭民眾檢舉；竟異想天開動歪腦筋，特地選戶外通風良好且人煙稀少，不易受警方查緝之國道路橋下聚賭。警方查緝不敢大意，以優勢警力控制賭客，並對在場之賭客等人施以手部酒精消毒、量測體溫及檢測血氧，另對未戴口罩之賭客依法移請衛生單位裁罰。

▲警方將這19名賭客，全都依賭博罪移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方執行查緝時，已做好完整蒐證，掌握賭客聚賭情形，藉由錄影畫面回放，這群賭客也只能乖乖俯首認罪。同時警方也呼籲，防疫期間，除遵守政府相關防疫規定外，不該從事賭博等群聚行為，以免觸犯法律又成為防疫破口。

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