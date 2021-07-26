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社會 社會焦點 保障人權

打破全國紀錄！桃園66人「擠8坪房間」群聚開賭　衛生局重罰462萬

▲▼查獲63名賭客予以法辦，再依違反防疫規定開罰近500萬元。（圖／中壢警分局提供）

▲警方查獲天九牌賭場違法開賭。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

全國疫情三級警戒期間，桃園市中壢區52歲李姓男子經營的天九牌賭場竟仍違法開賭，警方接獲檢舉到場破門，當即查獲66人「沙丁魚式群聚」，全案依賭博罪、社會秩序維護法移送；另本案依違反傳染病防治法通報衛生局，相關罰鍰出爐，總計重罰462萬，是疫情期間全國開罰金額最高。

中壢警分局表示，6日月接獲民眾檢舉，中壢區龍岡路二段有職業大賭場出沒，分局長陳錦坤指示成立專案小組務必查緝到案，以免成為疫情傳播破口。經多日蒐證，並向桃園地院申請搜索票，於6月16日凌晨優勢警力持搜索票，以破壞工具破壞大門，當場查獲賭場李姓負責人、陳姓等4名員工及賭客王民等63人，合計共68名。

▲▼查獲63名賭客予以法辦，再依違反防疫規定開罰近500萬元。（圖／中壢警分局提供）

▲7、8坪大的房間裡擠滿66人。（圖／中壢警分局提供）

據了解，該賭場以天九牌為賭具，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，當場共扣得抽頭金現金8,800元及籌碼72萬5,000元，合計共73萬3,800元、賭具天九牌１副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子１2盒等物及賭客賭資現金48萬8,000元、籌碼44萬8,000元，共93萬6,000元等財物，合計總賭資金額達166萬9,800元。全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。

此外，賭場為3樓公寓，室內空間僅7、8坪，但除了2名水車司機在外，室內竟「沙丁魚式」狂擠66人群聚，賭客中還查獲詐欺通緝犯及失聯移工；本案經通報衛生局，相關罰鍰日前出爐，賭場李姓負責人罰款30萬、荷官及屋主罰款30萬、其餘61名成年人各裁罰6萬、2名未成年裁罰3萬元，罰鍰總計達到462萬元，是疫情期間全國開罰金額最高的一案。

▼警方查扣賭資等相關物證。（圖／中壢警分局提供）

▲警方破獲天九牌大型職業賭場起出賭資、賭具。（圖／中壢警分局提供）

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