全台第一槍！苗栗縣議會通過提案：高端要有國際認證才給縣民打

▲苗栗縣議會在17日臨時會，由國民黨團提案疫苗需經國際認證才能施打，也成為第1個對高端疫苗不信任的縣市。（圖／記者黃孟珍翻攝合成）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會在17日臨時會最後1天臨時動議時，國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等議員提案，建請苗栗縣政府施打的疫苗，必須經過國際認證才能給縣民施打，在藍綠議員都無異議下通過，苗栗縣成為高端疫苗開打以來，率先對國產疫苗不信任案開第一槍的縣市。

苗栗縣議會17日舉行第19屆第15、16次臨時會最後1天議程，其中第15項臨時動議案，是由國民黨團共同提案，包括書記長江村貴、副書記長余文忠及縣議員林寶珠等3人為動議人，韓茂賢、楊文昌、張顧礫、陳碧華等議員附議，建請縣府為保護國人、縣民的健康安全，縣內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給縣民施打。

此案提出後，現場包括民進黨、親綠、無黨籍議員，都未提出異議下，由議長鍾東錦宣布該案無異議通過，再送交縣府決定可否實施。余文忠指出，近來因中央開始開放施打高端疫苗後，卻接到許多鄉親抱怨，表示自己不想當白老鼠做試驗；為此，經國民黨團審慎評估後，認為有必要提案，表達國民黨團重視國民及縣民健康安全的立場。

而苗栗縣政府衛生局也回應，民眾接受疫苗施打是經過意願登記及預約，所以衛生局尊重每個民眾自主意願，同時，疫苗施打是屬中央職權，衛生局只能遵照中央規定施打中央撥發的各種疫苗，縣民都可依照自己的意願來自由選擇疫苗種類。

國民黨團也表示，黨團不是反對國產疫苗，而是希望國產疫苗要完成相關的科學程序驗證後，再提供給國民施打，目前國產疫苗的廠商都是私人企業，萬一將來發生問題，民眾求償無門，近日聯亞的EUA未過，更加深縣民對國產疫苗的疑慮，所以才特別提案要求在縣內施打疫苗都須通過國際驗證。

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