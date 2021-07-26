打麻將被出老千開嗆討本票！吵架大太聲慘了　3罪併發再罰群聚

▲警方據報查獲公寓民宅群聚打麻將，屋主再涉及恐嚇及妨害自由。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方26日凌晨接獲民眾檢舉民宅打麻將擾安寧，警方前往稽查發現室內有5人，其中2名賭客遭黃姓女屋主指稱在牌桌上出老千，除要退回所贏簽本票外還控制他們行動，雙方人馬吵成一團，警方除依法送辦外，再以違反群聚函送裁罰。

▲黃姓屋主及張姓男子涉強迫詐賭者退還所贏及簽本票。（圖／桃園警分局提供）

今日0時35分許，桃園警察分局景福派出所接獲民眾報案指稱，桃園區博愛路某公寓民宅群聚打麻將又有爭吵聲，嚴重妨礙安寧。所長吳政哲立即率員警前往稽查，員警敲門進入後發現在場共有2男3女，其中1男1女突然指控遭屋主56歲黃姓女子及其友人張姓男子控制行動，黃女及張男則反控對方在打牌時以桌下互相傳牌詐賭，並當場在桌上抓到2人出老千。

▲警方查獲麻將、賭資及本票。（圖／桃園警分局提供）

員警將雙方分開一一查詢，經釐清係黃姓女屋主招集打麻將並從中抽頭，發現2名被害人疑似出老千，於是找來張男幫忙處理，強迫兩人退還所贏賭資約4萬元並簽下10萬元本票否則「開扁」。警方則依賭博、恐嚇及妨害自由等刑事案件部分依法偵處後移請桃園地檢署偵辦；另5人群聚違反傳染病防治法部分，員警於現場製作紀錄表，函請相關單位裁處最高可處罰150萬元。

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