桃園天九牌賭場以「工地福利社」掩護　17人群聚至少罰102萬

▲警方見賭客陸續進入賭場後即衝入逮人。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

45歲粘姓男子以工地福利社為掩護，從1日起經營天九牌賭場，無視防疫規定於防疫期間仍招引賭客聚賭，桃園警方12日晚據報前查緝，逮捕包括2名外籍移工在內共17人，起出賭具、賭資約160萬元及一天的抽頭金59餘萬元，同時依防疫規定開罰100餘萬元。

▲▼現場查獲含2名外籍移工在內17人違法聚賭及違規群聚。（圖／桃園警分局提供）



桃園警察分局偵查隊接獲情資於昨日18時30分許，前往桃園市桃園區鎮江街民宅1樓，發現10餘名賭客陸續進入，幹員確認聚賭情事無誤進行查緝，當場查獲賭場粘姓負責人及16名賭客共17人，其中有2名外籍移工也參與賭博。

▲警方動用點鈔機清點200多萬元賭資及抽頭金。（圖／桃園警分局提供）

員警謹慎小心做好防疫措施，將在場人分流分批帶往不同派出所偵辦，另現場查扣天九牌等賭具一批、賭資159萬餘元及一天的抽頭金59萬餘元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並將現場17人等依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰至少102萬元。警方呼籲疫情嚴峻，全民應團結對抗疫情，遵守政府相關防疫規定，切勿群聚成為防疫破口。

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