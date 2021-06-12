租透天別墅開賭場保持社交距離！牌桌一樣大　12人最少噴72萬

▲謝姓夫婦在疫情租屋經營職業麻將賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

謝姓夫婦於疫情期間在桃園市租透天別墅經營麻將職業賭場，召集賭客聚賭抽頭牟利，2週以來經常有不特定人進出群聚，極可能成為防疫破口，警方接獲情資於11日深夜持搜索票一舉攻入，查獲賭具、賭資及包含謝姓夫妻在內共12人，依法移送並開罰。

▲▼警方據報破門而入逮12人並查獲賭資12萬餘元。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所5月底接獲情資，謝姓夫婦於疫情期間仍在其租屋處經營職業賭場，招集賭客打麻將聚賭，並提供飲食及茶水等服務，經常有不特定人進出群聚，極可能成為防疫破口。員警經監控蒐證，確實掌握該賭場狀況，於昨日23時許，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝。

員警待謝妻開門外出之際，趁其不備衝入屋內，當場查獲賭場負責人謝姓夫婦、8名賭客及在場人2名共12人，查扣麻將等賭具一批、賭資12萬餘元及抽頭金6萬5千餘元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦；所幸賭客們也都有戴口罩，但因室內群聚超過5人，並將現場12人填寫稽查紀錄表後，依傳染病防治法函請相關單位裁罰，以最低6萬元計算，12萬至少罰72萬元。

警方呼籲值此疫情嚴峻時刻，大家務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為。

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