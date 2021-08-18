兄弟破壞安全門找失物　害夜店1周後消防抽檢出包挨罰10萬

▲鄭姓男子到夜店熱舞到業者清場離開，發現包包沒拿，找弟弟一起回去破門尋找失物。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子去年11月間把隨身包包遺失在信義區夜店內，但是店家已經關門休息，鄭男急著找弟弟一起回店裡，連續破壞大門、消防安全門闖入，觸動警報被警方到場逮人，好巧不巧，這家夜店1個禮拜後就被抽檢消防安全設備，因安全門無法緊閉挨罰，業者怒告求償約10萬元，台北地檢署18日依毀損等罪起訴鄭姓兄弟。

據了解，鄭姓兄弟都年約20多歲，哥哥在事發當天在信義區ikone夜店狂歡熱舞到店家結束營業時間，業者在凌晨4點多清場，哥哥從舞池被直接請出店外，沒機會拿回放在休息區的包包，哥哥手機、錢包、證件等全部家當被迫留在店內，只好就近到警察局，打電話找弟弟來解圍。

▲夜店遭闖又接連遇上消防抽檢，因安全門無法緊閉遭罰款。（示意圖／記者劉昌松攝）

弟弟趕到後，兄弟倆大約清晨8點半左右回夜店找包包，先是破壞大樓大門，進到夜店所在的地下室後，再使勁推開梯間安全門，直接進入舞池區，此時因為連續破壞2門，觸動警報，大樓警衛通知業者報警，兄弟倆還來不及找到包包，就直接被趕到的警察逮捕。

兄弟倆坦承為了尋回失物而闖入店內，願意賠償2個壞掉的門鎖約1、2萬元，但是業者認為，兄弟倆也要幫忙支付消防抽檢的安全門無法緊閉罰單近10萬元，偏偏遇上疫情期間，區公所暫停訴訟調解業務，雙方無法達成和解，台北地檢署依毀損、侵入住宅等罪將鄭姓兄弟起訴。至於哥哥遺失的包包已經由業者尋獲送回。

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