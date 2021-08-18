小女孩拉了「這1根」遭燙傷大哭　母心疼反挨告侵入住宅

▲小女孩跟著媽媽和小哥哥去參加親子共學，意外遭老師燒煮的開水燙傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名3歲左右的小女孩，跟著媽媽和小哥哥參加親子共學活動，因為好奇心驅使，跑到教室後方玩，看到1條線垂在桌邊，用力一拉，把正在燒熱水的快煮壺拉倒，小女孩手臂慘遭二級燙傷，媽媽心疼要活動教室林姓女子負責，卻反被控課後留在教室，涉嫌侵入住宅，最後台北地檢署僅將燒熱水的韓籍女老師起訴過失傷害。

據了解，這場活動在2020年間舉辦的場地，是台北市信義區的某登記有案補習班，當天補習班林姓女負責人把場地租借給家長，舉辦近來頗受家長喜愛的親子共學活動，有許多學齡前孩子和父母一同到場在遊戲中學習。

受傷的小女孩因年紀過小，不能參加共學，但仍跟著媽媽和小哥哥一起到場，活動結束後，部分家長和孩子們仍依依不捨留著話家常，小女孩獨自跑到教室後方的生活區玩，看到桌子上垂下的電線，使勁一拉，竟把電線另一頭的快煮壺拉翻，小女孩手臂被熱水潑灑，當場放聲大哭，母親和其他家長聞聲趕忙將小女孩送醫。

▲小女孩被燙得哇哇大哭，大人們才發現意外，趕緊把她送醫急救。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

小女孩的母親事後控告林姓負責人，沒有做好相關安全規劃，涉嫌過失傷害，林女則辯稱，她只出借教室場地，後方的生活區並不在租賃範圍內，是小女孩擅自闖入受傷，並反控當時親子共學已經結束，小女孩仍和母親逗留教室，涉嫌侵入住宅。

檢察官調查，現場式住宅改造，所謂的教室和生活區根本沒有區隔，任何人都能自由進出，母親疏於注意，讓小女孩離開視線範圍，剛好補習班的咸姓韓籍美語老師在用插電快煮壺燒熱水，才會發生憾事，最後母親和林女都獲得不起訴。至於咸姓老師明知現場還有許多小孩，卻忽略快煮壺危險而擅自離開，則依過失傷害罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

阿富汗改朝換代 國際組織通知調查局「暫停情資交換」

快訊／新店恐怖運將2犯殺人罪 北檢起訴求處「無期徒刑」

兄弟破壞安全門找失物 害夜店1周後消防抽檢出包挨罰10萬