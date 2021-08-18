拜會許榮淑卻被抓包未戴口罩　柯文哲笑：我在吃餅乾配開水

▲柯文哲拜會許榮淑。（圖／翻攝自Facebook／人民最大黨 The People United Party，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前立委許榮淑創立人民最大黨，其臉書粉專「人民最大黨 The People United Party」17日晚間上傳台北市長柯文哲與許榮淑會面交談的照片，引發外界聯想柯文哲提早佈局2024。對此，柯文哲18日解釋，許榮淑兒子是負責南港新創基地「台北方舟」，在裡面做區塊鏈，所以大部分是在討論相關問題；至於圖片中柯未戴口罩，是否違反防疫規定？他則解釋，當時他是在吃餅乾配開水。

根據人民最大黨臉書粉專上傳圖片，現場8個人共圍坐在一張大桌子，桌上有餅乾與零食，而柯文哲不戴口罩坐在許榮淑對面，許榮淑口罩也未戴好。消息傳出後，除有人聯想柯文哲布局2024外，也有人質疑柯文哲未戴口罩是否違反防疫規定？

對此，柯文哲18日下午在北市防疫記者會上表示，拜訪許榮淑本來是規劃中午的時間，不過後來因為她兒子是負責南港新創基地「台北方舟」，在做區塊鏈，老實說，大部分都在討論北市關於網路資料用區塊鏈認證的問題，所以時間才拉比較久，至於有超過上班時間的話就請假。

對於是否違反防疫規定，柯文哲則解釋，因為自己行程很滿，一個接一個，他發現自己的助理分批跑去吃飯，僅他從頭到尾沒有吃飯，所以那時候他是在吃餅乾。接著，柯文哲笑著重複說道：「吃餅乾被抓到，吃餅乾配開水，結論就是這樣，我在吃餅乾。」