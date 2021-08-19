柯文哲「沒戴口罩」與7人室內群聚　林穎孟：硬拗吃餅乾！實在有點low

▲柯文哲拜會許榮淑。（圖／翻攝自Facebook／人民最大黨 The People United Party，下同）

記者袁茵／台北報導

由前民進黨立委許榮淑創立的人民最大黨，17日晚間上傳台北市長柯文哲和許榮淑會面交談的照片，然而照片中的柯文哲卻沒有戴口罩，引發外界質疑，事後柯文哲則坦言，自己當時在吃餅乾。對此，台北市議員林穎孟痛批，硬拗吃餅乾，「實在有點low，令人震驚遺憾。」

人民最大黨臉書粉專於17日晚間上傳照片，只見現場8個人共圍坐在一張大桌子，桌上有餅乾與零食，而沒有戴口罩的柯文哲則坐在許榮淑對面，許榮淑口罩也未戴好。消息傳出後，除有人聯想柯文哲布局2024外，也有人質疑柯文哲未戴口罩是否違反防疫規定？

對此，柯文哲18日下午在北市防疫記者會上表示，因為自己行程很滿，一個接一個，他發現自己的助理分批跑去吃飯，僅他從頭到尾沒有吃飯，所以那時候他是在吃餅乾，「吃餅乾被抓到，吃餅乾配開水，結論就是這樣，我在吃餅乾。」

面對柯文哲的「吃餅乾」言論，林穎孟19日上午於臉書指出，18日衛生局才提醒台電大樓發生群聚感染，面對疫情不能掉以輕心，作為市長更應該以身作則，好好做好防疫措施、戴口罩才對，怎麼會發生這種事？

林穎孟提及，前幾天才和柯文哲同台的台東縣長饒慶鈴，於7月30日下車進縣議會時，有5分鐘沒有佩戴口罩，就被台東縣衛生局裁罰3000元，而饒慶鈴也道歉並繳清罰款；反觀柯文哲拿下口罩放在桌上，又花時間站起來脫口罩合照，想必超過5分鐘，「饒慶鈴至少在口罩防疫施政，就做得比柯文哲有誠意，柯文哲在這部分應該多參考人家優點。」

林穎孟質疑，既然已經有照片為證，台北市衛生局會裁罰嗎？但現在北市衛生局長都會莫名其妙被請假，應該不敢裁罰柯文哲。且柯文哲被指正後，連道歉說不好意思，「還硬拗吃餅乾，怎麼會這樣？」連國民黨籍的縣長都做得到的事情，首都市長竟然做不到，「實在有點low，令人震驚遺憾。」建議柯文哲午餐要先吃，就算是吃餅乾，也要趕快戴好口罩。