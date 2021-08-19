喜歡+1！絕美乾燥粉、奶茶杏韓系立體口罩來了　還有酷炫撞色款

▲最新立體醫用口罩來了。（圖／品牌提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

現在正夯的韓國4D立體口罩，因擁有立體設計好呼吸，再加上剪裁貼合臉部防護零死角，深受大批韓星、民眾喜愛。這次明基健康生活也終於推出「立體醫用口罩」了，不僅有4款絕美莫蘭迪色系口罩，像是乾燥粉、奶茶杏，還有酷炫撞色款，有白色口罩搭配螢光橘耳帶、黑色搭配螢光綠耳帶，時尚又實用，即日起於指定通路陸續開賣。

▲▼有莫蘭迪色系列、撞色系列2種選擇。



明基健康生活打造最新「立體醫用口罩」，主打6大特色包括包覆性好、立體設計好呼吸、可塑型鼻樑條緊密貼合鼻樑處、耳帶升級零勒感、單片包裝設計安心衛生及雙鋼印認證，絕對是女孩最愛，尤其必須帶妝上班的人也不怕脫妝或是口罩肌，這次一共推出2大系列，包括「莫蘭迪色系列」，有薰衣紫、奶茶杏、乾燥粉、經典黑4款選擇，以及「酷炫撞色款」，有白色加螢光橘耳帶、黑色搭配螢光綠耳帶和黃色口罩配上霧紫耳帶、深藍搭配黑耳帶，耐看又時尚，即日起於指定通路陸續上架開賣，口罩款式及開賣時間則依通路實際販售為主。

▲超可愛熊大、兔兔及莎莉海邊戲水口罩。



▲三麗鷗口罩集結各式三麗鷗明星搭配花草圖案十分療癒。

另，台歐最近也有全新肖像醫療口罩，首推這款「LINE FRIENDS樂活一夏」，可以看到熊大、兔兔及莎莉一起到海邊玩耍，其中，熊大、兔兔開心曬著日光浴，而調皮莎莉則埋進沙子當中，可愛到不行，而另一款「三麗鷗盛夏果實」則是每盒都有粉紅、粉色2種顏色及款式，凱蒂貓、布丁狗、雙子星印在了粉色款上，美樂蒂、庫洛米和帕恰狗則是粉綠款，搭配水果、花草圖案，可愛又帶有文青感，鐵粉一定要收，即日起於康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖門市及線上momo、PChome等通路限量開賣。

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