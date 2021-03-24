貓奴尖叫！超療癒「貓咪口罩」來了　必收漸層款還加了糖果色耳繩

▲「明基健康生活X貓小姐Ms.Cat」聯名醫療貓咪口罩登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

貓奴們還不手刀衝買！明基健康生活找來「貓小姐Ms.Cat」聯手推出4款超可愛的「貓咪醫療口罩」，不僅可以看到虎斑、橘貓、灰貓們漂在海洋上、做伸展操，還有必收每片都不同的漸層蛋蛋貓咪款，可是連耳邊掛繩都是超粉嫩的糖果色，即日起陸續開賣。另，7-11即日起也在門市開賣絕美的六角寶石及注音符號醫療口罩，民眾們可要把握機會收一波。

▲▼各種喵星人印在口罩上超可愛。



「明基健康生活X貓小姐Ms.Cat」聯名醫療口罩登場，一共有4款選擇，首推「蛋蛋貓咪」，口罩上不但出現喵星人，還有各種荷包蛋、歐姆蛋等圖樣，搭配特殊漸層色設計，每一片都是獨一無二，還有超可愛的糖果色耳掛繩，真的超欠收，另外也有漂浮貓咪、慵懶貓咪、伸展貓咪等款，通通都能看到各種貓咪的療癒身影，可愛爆表，即日起陸續在超商、藥局、線上購物等通路販售，各店數量及開賣時間則以各店營業時間為準。

▲▼7-11開賣六角寶石、注音醫療口罩。



另，7-11也開賣2款清新宣言醫用口罩，分別是夢幻的六角寶石成人口罩，一共有3種顏色，通通美到不行，還有注音符號的兒童口罩，十分可愛，即日起於各門市正式開賣，數量有限、售完為止。

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