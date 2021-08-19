阿富汗類比台灣論戰　孫大千酸綠委：語無倫次憑什麼承擔台灣未來

▲孫大千諷刺民進黨立委。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

受到美國援助二十多年的阿富汗政權遭塔利班推翻，總統甘尼棄國潛逃，國內政壇掀起口水戰，藍營人士指責蔡政府過度親美恐成下一個阿富汗，而綠營則反批比較像1949年國民黨敗逃來台。對此，前立委孫大千諷刺民進黨語無倫次，憑什麼承擔台灣的未來呢？

孫大千今（19）日在臉書表示，傻瓜！腦袋是生來思考的，不是擺著好看的。列舉三位民進黨立委的幾個神邏輯：

一、沒有國民黨的八二三炮戰和古寧頭大捷，台灣早就被中共解放了，根本輪不到鄭運鵬來當立委。吃果子拜樹頭，連感恩都不懂的人，能夠成什麼大事？

二、重提當年國共內戰的歷史事實，和當中共的小弟有什麼關係？又怎麼會是「為了親中，為了投降」呢？任意扭曲歷史事實，鄭運鵬是以為台灣人民都不會Google嗎？到底是誰不正常？

三、阿富汗事件證明了一件事，就是天助自助者，所以國民黨提出了這樣的看法，究竟有什麼錯呢？難道羅致政主張，應該把台灣的未來交到美國的手中嗎？

孫大千說，一個語無倫次的民進黨，憑什麼承擔台灣的未來呢？

美國宣布撤軍後，阿富汗塔利班（Taliban）7月起展開閃電般攻勢，跌破外界眼鏡地於15日攻占首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，政權即將變天，而國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，但被民進黨團批評這比喻不倫不類，反而比較像1949年國民黨敗逃來台。