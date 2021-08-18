阿富汗給台灣4個啟示　他曝8字是癡人說夢：誰都不會陪你走到最後

記者陳俊宏／綜合報導

阿富汗政權遭塔利班組織推翻，當地民眾認為遭美國背叛，國內藍營人士紛紛示警台灣恐成為下一個阿富汗。對此，前立委孫大千今天（18日）在臉書表示，阿富汗事件給台灣的4個啟示。

孫大千說，第一，靠別人不如靠自己，自己的國家自己救，自己的國家自己護，不必假手他人，絕對不可以把台灣的命運交到其他國家的手上；第二，再怎麼堅實的盟友心中都會有自己的算盤，每一個國家的外交政策及軍事布局都是以本國利益作為唯一的出發點，所以，在國際關係中，「不離不棄、相挺到底」完全是癡人說夢。

▼許多阿富汗民眾逃亡。（圖／路透）

孫大千表示，第三，要有獨自面對挑戰的決心和準備，對於台灣的盟友，千萬不要有過度浪漫天真和不切實際的期待，除了你自己，誰都不會陪你走到最後；第四，戰爭當中人民是最大的受害者，如何避免戰爭維護和平，是每一個負責任的政治人物應該有的擔當。

武裝組織塔利班快速攻佔阿富汗，15日拿下首都喀布爾，大批民眾嚇得湧入機場，一心想搭上出境的飛機。塔利班為維持秩序，派出戰士在機場外圍巡邏，甚至持槍掃射嘗試翻圍牆進入的民眾。外媒記者捕捉到有婦女頭部中槍倒地，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。

▼阿富汗難民擠爆美國C-17軍機。（圖／路透）