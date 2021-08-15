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批蔡英文護航國產疫苗　孫大千：民進黨現在是高端總代理？

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及國產疫苗的開發，強調台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，採用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，對此，國民黨前立委孫大千表示，看到蔡英文擔任高端疫苗代言人，「難道民進黨已經成為了高端疫苗的總代理經銷商了嗎？」

孫大千15日在臉書發文指出，看到由蔡英文出面掛保證、擔任高端疫苗代言人，令人不禁懷疑民進黨已經成為了高端的總代理經銷商，「台灣疫苗廠商並不只有高端一家，民進黨為什麼獨厚高端疫苗，卻把努力在進行第三期試驗的聯亞疫苗當成是空氣呢？」

51位曾參與野百合學運的人士，12日發起「支持自主生產疫苗，自願施打國產疫苗」連署，呼籲民眾儘速接種政府核可的各種疫苗，對此，孫大千表示，支持台灣疫苗的前提是支持具備有效性和安全性的疫苗，「野百合世代為什麼要硬逼著台灣人民去接受一支連生產良率和保護力都搞不清楚的疫苗呢？」

然而，去年10月立法院院會，第2次追加預算三讀，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰提案指出，未來國外疫苗開發完成之後，恐先供應該國內需，我國將面臨無法即時購買國外疫苗的窘境，要求衛福部全力扶植國內疫苗研發。

去年7月31日，因本土疫情平穩，全世界均競相投入疫苗研發，蔣萬安與前國民黨立委陳宜民共同召開記者會，針對國內疫苗開發進度落後其他國家，希望政府在預算、法規、政策給予大力支持跟協助，盡快開發國產疫苗。

對於國民黨被質疑態度前後不一，孫大千指出，國民黨支持政府協助本土疫苗廠商的研發工作，是希望保障台灣人民的健康安全，生產出一支符合國際標準的疫苗，而不是降低標準和黑箱審查護航出一支連國際認證都沒有的疫苗，「國民黨的態度什麼時候改變過呢？」

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