莫德納疫苗傳延遲出貨　孫大千：民進黨應該派蕭美琴去催貨

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情趨緩，但國際疫苗大廠供貨吃緊，導致各國疫苗到貨進度緩慢，自購莫德納疫苗2度延遲到貨的南韓政府已計畫派團到美國催貨，對此，前立委孫大千12日表示，南韓政府有這個膽識親自到莫德納總部抗議，民進黨政府不見賢思齊，「是打算讓台灣當佛系冤大頭嗎？」

台灣原訂莫德納疫苗505萬劑，目前到貨125萬劑，到貨率24%。孫大千臉書發文指出，以這樣的到貨率計算，政府就算明年下單2000萬劑的莫德納次世代疫苗，最終到貨恐怕也不到500萬劑，「面對生產製造廠商一再拖延交貨，民進黨政府為什麼可以裝聾作啞，一聲不吭呢？」

南韓政府今年共採購4000萬劑莫德納新冠疫苗，但目前僅到貨245.5萬劑。到貨率6%，南韓政府已計畫派團到美國催貨，對此，孫大千表示，南韓政府有這個膽識和魄力組成代表團到莫德納總部抗議溝通，民進黨政府應該派兩個代表團，到AZ和莫德納總公司表達台灣的嚴正立場，「被民進黨政府捧上天的代表蕭美琴，至少也應該親自去莫德納總公司催貨吧？」

孫大千表示，民進黨政府越是毫無作為，國際疫苗荒必然持續越久，高端疫苗的市場和商機自然就越大，而台灣人民只能被迫施打高端疫苗，「倘若高端疫苗真的如同衛福部所說的這麼好，又何必害怕和國際疫苗一起競爭呢？」

對於疫苗到貨問題，陳時中11日指出，直接面談可以更了解雙方意圖跟想法，台灣目前則是透過駐美代表處、美國在台協會（AIT）及莫德納總公司視訊聯繫，透過多重外交管道來了解疫苗供應情況。