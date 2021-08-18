快訊／印度移入個案3個月後PCR轉陽　2度赴台南看棒球感染源不明

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，境外移入高市個案15999，5月17日由印度入境並居家檢疫，18日進行採檢，PCR檢驗結果為陰性，30日居家檢疫期滿採檢仍為陰性；8月10日及11日曾於台南市活動，因近日預計返回印度，8月17日自行至醫院採檢後確診，台南已完成疫調清消。

台南市衛生局長許以霖指出，案15999於8月10日曾至7-11南門城門市（內用）、成功書局、7-11體育門市、台南市立棒球場；8月11日前往成大人紀念品、勝友書局、九乘九文具專家-台南成大店、7-11成商門市（內用）、統一獅LION CREW萊恩酷商店、台南市立棒球場。相關足跡已完成清消。

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黃偉哲市長指出，台南18日沒有新的確診病例，但有其他縣市確診病例在台南的足跡，值得大家注意的，這個部分跟雙北出現的感染源一樣不明的情形，讓人心裡毛毛的，因為這個部分牽涉到是否有社區隱形傳播鏈或其他地方式，從境外移入的病例的確診者，在台灣社區間遊走的問題。案15999到底是如何被感染，其傳播鏈是什麼，這有待調查釐清，如果連自己都不知道如何被感染，不知是否與確診個案同足跡，這要如何查？所以落實實聯制十分重要，唯有找到感染源，阻斷傳播鏈，才能防止病毒傳播，幾天加0不重要，找到感染源阻斷傳播鏈才重要。

黃偉哲市長提醒各位市民，COVID-19公費疫苗預約平台（ https://1922.gov.tw/vas/ ）於8月16日下午2時重啟意願登記，只要是第9類對象（高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患），以及民國92年（含）以前出生者都可上網登記；如符合當期預約接種之資格，請留意1922發送之簡訊通知，若未收到簡訊通知也可至平台確認該期可預約接種之資格並自行預約接種。不便上網登記或預約疫苗之民眾，可攜帶健保卡前往區公所及戶政事務所，或至特定藥局、衛生所、四大超商機台進行預約接種。

衛生局長許以霖指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至17日，台南市共接種693900劑次，疫苗劑次涵蓋率37.1％。

▲黃偉哲指出，境外移入個案15999，8月10日及11日曾於台南市活動，因近日預計返回印度，8月17日自行至醫院採檢後確診。（圖／記者林悅翻攝）

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