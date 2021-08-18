壯男遭酒友打死棄屍　家屬苦等2周聞噩耗痛心：兇手不只一人

▲莊姓男子與松姓友人於埔里鯉魚潭旁卡拉OK唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉莊姓男子與松姓男子等友人日前相約赴埔里鎮某卡拉OK店飲酒歡唱，2人酒醉後發生口角大打出手，莊男頭部受重擊而當場斃命，松男隨即開車將莊男載往山區棄屍，逃逸超過2周後才在今天就逮；莊男家屬今出面表示，莊男身材壯碩，認為動手行兇者不只一人，也請求檢警明察，還原真相並還給死者和家屬公道。

警方調查，48歲莊姓死者與25歲松姓男子是打工時認識的朋友，7月31日晚間一行5、6人前往鯉魚潭風景區附近唱歌作樂，酒過三巡後雙方爆發衝突，年輕力壯的松男徒手朝莊男頭部猛打，莊男不敵倒地、當場失去呼吸心跳，隨後松男竟開車載著莊男遺體至國姓、仁愛鄉界山區棄屍，並棄車向南部逃亡，其他友人遲遲聯絡不上2人，因此報警。

▲莊姓男子遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，南投縣刑警大隊商請屏東縣潮州分局協助，於昨（17）日順利緝獲松男，今天循線於棄屍山區尋獲遭棄置之被害人莊男遺體，並委請神鷹搜救隊協助下切深達百米邊坡、將遺體拉起並運往南投縣立殯儀館；松男坦承動手打死莊男，訊後依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

▲松姓男子打死友人棄屍山野後逃逸。（圖／記者高堂堯翻攝）

莊男家屬在他失蹤超過2周期間心急如焚，還在社群網站頻頻PO出照片和尋人訊息，向警方呼籲「希望警方可以趕快跟我們說實情…已經第13天了，再拖下去不是辦法」，也有自稱莊男舅舅的網友PO文痛罵「疫情當下死亡的還都可以辦理後事，我一直在尋找我侄兒（外甥）的屍身…我要找誰求救？他X的最好不要讓我發瘋」，無奈仍等到噩耗。

▲警方和搜救人員下切深谷拉抬起莊姓男子遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬今出面時再度質疑，莊男身高170多公分、體重近80公斤，外型壯碩，認為不可能光靠一人就打死人、又能抬上車，而且在場每人都有喝酒，認為兇手不只一個人。

檢警下午已會同法醫相驗遺體，檢方表示解剖後初步可確認為外力致死，不過詳細死因仍待鑑定結果；對於家屬質疑兇嫌不只松男一人，檢方指出將列為偵查重點，不排除任何可能性，以查明事實真相。

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