快訊／新店恐怖運將2犯殺人罪　北檢起訴求處「無期徒刑」

▲運將李健忠在新店安民街持螺絲起子猛刺酒醉乘客後揚長而去。（資料照／記者陳雕文翻攝）



記者劉昌松／台北報導



計程車司機李健忠4月間因不滿酒醉乘客亂踢座椅，憤而將乘客拽下車，持螺絲起子猛刺脖頸10多下後逃逸，被害人失血傷重失能，檢警循線找到李健忠，赫然發現他15年前就曾在開計程車時殺人，入獄服刑到前年重獲自由，又兇殘地犯下殺人未遂罪，台北地檢署18日將他起訴求處無期徒刑。



50歲的李健忠從2004年開始，就多次因為不滿被人超車、與乘客為行車路線爭執等小事情，動不動就與人暴力相向，一度被警方提報流氓， 2006年9月9日，李健忠又因為巷弄內的會車糾紛，持尖刀猛刺邱姓男子38刀致死，當時法院考量他罹患精神疾病，達精神耗弱程度等理由，輕判有期徒刑14年8月定讞。



李健忠2019年5月間獲准假釋出獄後，重新以駕駛計程車為業，2021年4月4日凌晨，載著廖姓男客人行經新北市新店區安民街時，因不滿廖男發酒瘋在車上亂踢，一氣之下把廖男拖到車外，用螺絲起子猛刺一陣後離開。



民眾目擊廖男滿臉是血倒臥路上，打119將廖男送往新店慈濟醫院救治，新店分局根據現場監視器，循線找到李健忠後，將他函送北檢，檢察官8月12日傳喚李健忠開庭，他對再次行兇的經過交代避重就輕，被檢察官以有再犯之虞等理由聲押回籠獲准。

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