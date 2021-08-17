花蓮東大門夜市人潮回流！七夕單日達8千人次　創重開業新高

▲疫情警戒降級，花蓮東大門夜市人潮回流，七夕節當天創重新開業以來新高。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

防疫調降至第二級警戒，花蓮東大門夜市於7月13日重新開放營業提供外帶服務，上週六適逢七夕情人佳節，東大門夜市單日總進場人次達到8000人次，創重新開放營業後的新高。

東大門夜市持續維持高規格防疫措施，將夜市出入口從六處降為三處、並配有熱顯像儀監控入場民眾體溫、增設防疫噴霧門消除衣物上細菌、派駐專人協助進場實聯制及總量管制、持續宣導全程配戴口罩及保持安全社交距離、禁止試吃活動、禁止內用或邊走邊吃，也要求市所有攤商及工作人員除戴二層口罩外均依防疫指引規定落實自主健康管理，餐飲類攤商更需配戴面罩及勤作手部清潔，並於下班後完成攤位消毒以維護大家的安全。

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花蓮縣政府在東大門夜市相關防疫作業仍持續加強落實，在這次人潮回流的七夕週末過後，隨即進行東大門夜市全區的消毒作業。

觀光處張志翔處長表示，縣府派駐防疫人員於東大門夜市各處出入口協助宣導落實防疫作業並實施夜市入園人數總量管制，當夜市內容留遊客達3000人以上時，即暫停民眾進入，並實施一進一出之總容留人數管制措施，直到場內人數降至3000人以下才恢復正常進出。

疫情之下，花蓮縣政府盡最大努力讓東大門夜市成為民眾能放心購物的安心夜市，同時也呼籲民眾共同配合防疫，維持花蓮零確診之成績。

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