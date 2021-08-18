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好市多「神物殞落」！她以為錯覺　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料

▲▼ 科克蘭衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲不少忠誠網友搖頭直呼，科克蘭衛生紙品質變了！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

逛好市多（Costco）時，每台購物車上幾乎都會有一串科克蘭衛生紙，如今它跌落神壇了嗎？一名女網友抱怨，最近發現科克蘭衛生紙變薄了，也容易起屑屑，就怕是自己的錯覺？文章貼出後，一票網友有感回應，「漲價過後，品質更差」、「+1，年初就覺得變薄了」，更直呼決定退坑。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自從使用科克蘭三層衛生紙後，大讚它很厚又很柔，才毅然決然捨棄本土牌衛生紙，然而原PO最近發現，柯克蘭衛生紙品質似乎不如以往。

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▲▼好市多自有品牌科克蘭3層抽取衛生紙。（圖／記者蕭筠攝）

▲衛生紙沾水容易出現屑屑。（圖／記者蕭筠攝）

原PO摸著三層衛生紙直呼，「好像變薄了耶，很容易破，沾到水更是會產生一些屑屑，以前好像不會這樣啊，是我太敏感嗎？」

文章曝光後，引發近3千名網友有感回應，「有發現，變薄了，偷工減料」、「已經變薄+變短 一段時間了喔」、「秤一下就知道」、「+1，跟以前差很多，變得超難用」、「變貴又變薄，本來299元，變薄後，價錢變319元」、「擦屁股拿兩張還要再對折才敢用」、「改用它牌好一陣子了」、「而且尺寸有差，好像很久以前就縮水」。

▲▼柯克蘭衛生紙好像變薄了耶（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲留言都給予雷評價！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有網友護航，「還是覺得他比其他的好用～市售的一般兩層太薄每次都要抽兩張才夠又易破，三層的是假三層，一樣超薄，四層的太厚很浪費」、「其實原本就不喜歡用太厚，不環保而且屁屁痛啊」、「應該是配合環保署可沖馬桶的政策，每一家的衛生紙都被容易破」、「紙漲價很多，壓低成本」。

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