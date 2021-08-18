零食開封沒吃完怎辦？全聯教3步驟封口術　網笑：不會有這天

▲全聯分享零食沒吃完的收折技巧。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

中元普渡即將到來，許多人家買了大包裝零食來祭拜，卻也可能發生開封後沒吃完、受潮軟掉得情形，全聯在臉書粉專分享「3步驟封口術」，如果手邊沒有橡皮筋、封口夾，也能徒手收折。不少網友看了也覺得實用，但也有人留言「別怕，永遠不會有沒吃完的結果發生的」、「沒事 我一定會吃完」。

全聯小編分享，中元普渡拜拜後隨之而來的幸福困擾就是「零食過剩」，尤其是每個都想吃，但開封又怕吃不完或受潮軟掉，當身邊缺少橡皮筋、封口夾時，「雙手是你的好選擇」，因此分享徒手練成「吃貨必備封口術」。

▲全聯分享3步驟零食收折技巧。（圖／全聯福利中心）

3個收折步驟分別是「封口向下平整摺兩至三次」，再來「左右兩側邊角向內收摺」，最後「連同裡面的摺痕往上翻」。讓不少網友感到實用，也吸引許多人收藏分享。

不過也有網友笑說，「別怕，永遠不會有沒吃完的結果發生的」、「吃完就好了」、「沒有！不可能會有開封沒吃完的餅乾殘留」、「都吃不夠還打包」、「買空氣送的餅不可能會剩吧」。也有人反應說「每次折都失敗」、「當你上面三個動作完成手放開之後，見證奇蹟的時刻到了，沒錯 袋子直接回到原始狀態」。

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