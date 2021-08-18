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好兄弟+神明助攻　民俗專家曝求財撇步！可找這兩生肖合買威力彩

記者唐詠絮／彰化報導

威力彩連槓40期，明(19)日頭獎上看21.5億，全民瘋中獎，希望能一夜致富，有命理家也有塔羅牌大師各式開運法加持，而曾預言過三次中頭獎的民俗大師廖大乙說，農曆7月，「有好兄弟、好姊妹」加持，正是求富貴的好時機，明天有2生肖財運超旺，肯定會發大財，他同時也傳授求財撇步。

▲民俗大師曝求財秘訣。（資料照／記者湯興漢攝）

▲威力彩連槓，頭獎上看21.5億元。（資料照／記者湯興漢攝）

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廖大乙是遊學太子爺的代言人，6年前神尊駐駕在雲林縣虎尾新興宮時，曾有信眾向神尊求到納福袋後去買彩券，中18億元、今年也有民眾中億元及金幣等等，至今為人津津樂道。廖大乙說，現在是農曆7月，好兄弟及好姊妹們也需要做善事、做業績，像高雄15日晚間，在愛河出現一具89歲老婦浮屍；接下來的兩天，又連續出現2具屍體，都是好兄弟們展現靈動力的證明。

▲民俗大師曝求財秘訣。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民俗大師廖大乙曝求財秘訣。（圖／廖大乙提供）

廖大乙也說，明(19)日威力彩頭獎上看21.5億，民眾若想要中大獎，更需要有好兄弟的幫忙，但只有一個撇步，要得到好兄弟加持又要有神明庇佑，記得在明日下午2點以後，到王爺廟祈福拜拜，雙手合十跟媽祖及王爺公說明「請讓我中大獎」，切記要從龍門進虎門出，然後走到廟旁龍邊的彩券行買彩券。

廖大乙強調，今年生肖沖「牛、羊」、農曆7月沖「鼠、馬」手氣較不佳，「虎、猴」財運超旺，不妨找這2生肖合資，一定會有好事發生。

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