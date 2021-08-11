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房產糾紛出庭「對堂弟比中指」　法官認證判罰6000元

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲何姓男子和堂弟因房產糾紛對簿公堂，未料何男竟當庭對堂弟比中指，反遭堂弟怒告公然侮辱。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫CC0）

記者林冠吟／台北報導

何姓男子因房產紛爭與堂弟對簿公堂，其堂弟去年3月作為證人出庭應訊時，何男竟在堂弟陳述時，公然對他比中指，事後被堂弟怒告公然侮辱。台北地院審理後，依公然侮辱罪，判處何男罰金6000元，得服勞役。

何姓男子和堂弟有不動產所有權轉移登記紛爭，2人對簿公堂，在去年3月上午進行言詞辯論，而其堂弟作為證人出庭應訊，卻發現何男在背後對他比中指微笑，挑釁意味相當濃厚。

堂弟見狀立即向法官反應，並大吼「何男用中指比我」，何男事後則向法官辯稱，堂弟個性易怒衝動，暴衝之下才謊稱他比中指，當下就被其他人拉出法庭，未再回來，且案發當時，他是以右手拍證人的肩膀，表示受辱之屈，是堂弟誤會他有不雅手勢，主張是因為堂弟敗訴，才會栽贓陷害於他。

不過台北地院審酌當時開庭錄音的內容，發現堂弟指控何男對他比中指時曾稱「用手比我，我先告他侮辱」，而承審法官則回應「阿你也動手比他不是嗎，大家各一次，大家不要這樣」，顯見其堂弟於開庭時確有表達遭到何男比中指侮辱，承審法官對此斥責，並禁止2人繼續爭執。

法官認為，若何男並未對其堂弟比中指，當承審法官表示「大家各一次」、「大家不要這樣」等語時，應會立即反應未有比中指的行為，不過何男卻未加以澄清，勘認何男在法庭內卻有對其堂弟比中指的情形。

法官指出，依現今一般社會通念，比中指有辱罵三字經等言語之肢體化，含有侮辱他人、貶損他人在社會上評價地位之意義，且何男比中指時在北院民事法庭內，為公眾可得自由出入之場所，且當時除何男的堂弟外，也有承審法官、書記官等人員在場，何男公然對堂弟比中指，自屬「公然」狀態，客觀上足以貶損他人之人格、名譽，依公然侮辱罪嫌，判何男罰金6000元，得服勞役，以1000元計算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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