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社會 社會焦點 保障人權

員警、戶政人員、徵信業者涉貪　2偵查佐等6人聲押禁見

▲屏東地檢署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏檢偵辦員警、戶政人員、徵信業者等涉貪案，向法院聲請6人羈押禁見。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮廉政署等單位偵辦郭姓、林姓偵查佐及邱姓戶政人員涉嫌違背職務收受賄賂、洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法等不法情事，16日搜索相關人員17處辦公處所，傳訊他們3人及3名徵信業者到案，訊後17日凌晨以涉及貪汙及串證之虞，6人全部向法院聲押禁見。

屏東地檢署偵辦一起案件 ，發現警務及戶政人員疑似涉嫌違背職務收受賄賂、洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法等不法情事。

經張介欽檢察長指派檢察官鍾佩宇成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組，經縝密調查蒐證後，承辦檢察官指揮南調組及內政部警政署政風室於昨(16)日持屏東地方法院法官核發搜索票，搜索郭、林姓偵查佐及邱姓戶政人員、巫姓、黃姓、伍姓等3名徵信業者等人住居所及辦公處所等共17處，並扣押帳冊等相關資料，隨即傳喚被告及相關證人共9人釐清案情。

經檢察官鍾佩宇及南調組駐署檢察官蔡杰承訊問被告及相關證人後，認偵查佐即被告郭、林及邱姓戶政人員及巫姓徵信業者4人涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪嫌、刑法第132條洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法第41條等罪嫌。

黃姓、伍姓徵信業者涉嫌違反貪污治罪條例第11條第1項、第4項之違背職務交付賄賂罪嫌、刑法第132條之洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法第41條等罪嫌重大；且部分被告所犯為5年以上有期徒刑之重罪、有逃亡及滅證等事實；且另有事實足認被告等6人分別有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞等事實，認有羈押之必要，於今（17）日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見。

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