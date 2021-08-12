盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

▲保七總隊第8大隊會同屏東林管處、里港警方查扣台灣櫸木、紅檜等珍貴林林，將嫌犯送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「盧碧」颱風日前為南部帶來多日的超大豪雨，導致山區紅檜等珍貴林木大量的漂流木被沖刷至河床，引來徐姓男子涉嫌鍾姓男子的覬覦，利雨大型機具到屏東縣里港鄉土庫村竊取，被保七總隊會同屏東林管處、里港警方循線查獲，訊後依違反森林法、竊盜罪嫌送辦。

保七總隊第八大隊會同屏東林區管理處、里港警分局加強查緝轄區內盜撈漂流木案件，於8月10日深夜，在里港鄉土庫村信國堤防段(荖濃溪流域河床內)，當場查獲徐姓、鍾姓犯嫌等2人，以大型的機具(挖土機)盜取大型直徑材積之漂流木，並將其以鋼索綑綁拖運，其中包括珍貴的台臺灣櫸木、紅檜等林木。

現場查扣挖土機1部等工具，及台灣櫸木2支、紅檜及松木各1支，總重4千409公斤，訊後違反森林法等移送屏東地檢察偵辦。

保七總隊第八大隊呼籲漂流木為全民所有，需經地方政府公告後，且符合相關規定，否則不得任意撿拾，以免觸法。若民眾擅自撿拾或搬運漂流木，依「森林法」第50條及52條規定，竊取森林主、副產物，將處1至7年有期徒刑，若為貴重木，加重其刑至二分之一，併科贓額10至20倍罰金。

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