鬼月送餐到無人站牌！網一看「背後有點涼」　他曝：還送過忠烈祠

▲外送到無人站牌。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



記者黃可昀／綜合報導

半夜叫外送，卻送到空無一人的公車站！一名外送員昨晚接到訂單，客人請他送到公車站牌的長椅，他抵達時卻空無一人，四周黑漆漆僅有一盞站牌燈光，忍不住背脊發涼。其他外送員看了驚呼，他也曾送過這地點，而且「這個客人我已經送過好幾次了呢！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出訂單，客人請他送到指定的公車站牌，餐點放在長椅上頭就好，他抵達時公車站牌空無一人，周圍也沒什麼路燈顯得很暗，他默默把餐點放在長椅上並拍照回報。通常客人訂外送都是放在家門口，唯獨這名客人要求送到公車站，還請外送員放長椅上就好，不禁讓原PO好奇客人的真面目，也笑說「半夜送到沒人的公車站，我很棒！」

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▲網友猜是公車司機。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



網友紛紛猜測，「我猜是公車司機」、「誰點的餐啊～～好奇」、「等等會有人在這下車」、「會不會是還在車上，等下車再拿回家的乘客」、「其實我當公車司機時做過這種事，先下單放站牌等車到的時候下去拿，到總站休息時直接就可以吃」、「會不會是好心人士要給街友吃的？」

不少人看到照片後歪樓，「為什麼我覺得背後有點涼」、「女飄等車很餓」、「你們都在胡說什麼？他就坐在長椅上啊」、「現在七月很正常啦！」其他外送員則分享自己的特別經驗，「我送過忠烈祠旁邊的公佈欄，而且是晚上！！還送了二次」、「我曾經送過客戶指定放在郵局電子置物箱的前面」。