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台灣更危險！美前官員轟拜登在阿富汗「3點慘敗」　急需戰略清晰

▲▼拜登認塔利班掌權「比預估還要快」　警告勿襲擊：美軍會強勢回應。（圖／路透）

▲拜登於美東時間16日表示堅決支持自己的撤軍決定。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班對阿富汗的「突然掌權」強力衝擊拜登政府，曾分別任職白宮和五角大廈的官員投書，指出這是美國史上最大的外交、軍事和情報全面慘敗，並認為白宮必須立刻改革，換掉國務卿，國防部長、參謀長聯席會議主席，建立「戰略清晰」政策，否則中、俄會趁機出手，大幅加強對台灣、南海以及民主盟邦的施壓手段。

阿富汗淪陷是拜登政府的無能

白宮前官員、企業執行長明斯（Grady Means）投書《國會山莊報》（The Hill），指出拜登政府上台6個月內，國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley），都證明他們其實昏庸無能，甚至危及美國的國防安全。

明斯指出拜登僅僅在喀布爾淪陷前幾天，才向美國人民保證根據情報單位的估計，塔利班不會在短時間內拿下阿富汗，更「永遠不會」掌權。明斯表示拜登的消息來源正是幕僚高層，麥利告訴拜登阿富汗軍隊是由美軍訓練出來，待美軍撤軍後仍能保有戰力對抗塔利班，而奧斯汀和布林肯也都同意撤軍計畫，並提出國家情報單位也對此表示同意，但結果在幾天之內就因為阿富汗總統出逃、喀布爾宣布無血開城，塔利班順利控制總統府，導致美軍和盟國的撤退計畫大亂，被迫加速撤離相關人員，也才出現後來難民擠入機場甚至攀上飛機墜落而亡的悲歌。

中俄將加強威脅台灣和美國盟邦

明斯表示，中俄早已明白這是美國利益受到全球挑戰的重要時刻，拜登政府的軟弱、準備不足和執行能力低落，會讓他們伺機「劇烈地提高」對台灣、南海、烏克蘭、波羅地海甚至中東和拉丁美洲的施壓，對美國及其盟邦造成最新的戰略威脅。

由於伊斯蘭國（ISIS）等其他恐怖組織威脅，塔利班會得到來自巴基斯坦和沙烏地阿拉伯的資金援助，明斯指出中國自然也會瞄準阿富汗豐富的礦產資源，而塔利班為了籌措更大資金，勢必會生產更多海洛因，很可能和中國生產的芬太尼，聯手進攻美國市場。此外，印度也會面臨一個新的敵人。

拜登必須大刀改革、建立清晰戰略

美國國防部中國辦公室前官員玻斯可（Joseph Bosco）則在另一篇投書中表示，阿富汗劇烈動盪的時刻，美國對台政策仍保持「戰略模糊」，雖然布林肯一再保證「美國對於台灣的承諾堅若磐石」，但其他政府官員的說詞仍然模糊，並不比先前更清楚，大大增加了政府內部「戰略不一致」的危險。

玻斯可認為儘管國會提出了《防止台灣遭侵略法案》（Taiwan Invasion Prevention Act，TIPA），內容包括強化台灣抵禦中共進犯的能力，並且有限度授權美國總統，在必要時動用武力協防台灣，但不論先前的川普政府或現在的拜登政府對此都顯得興趣缺缺，這樣就等於在向中國當局透露自曝一項危險的訊息。

「美國『戰略清晰』的需求從未像此刻一樣緊迫」，玻斯可指出拜登背棄阿富汗，嚴重影響美國政府公開承諾的聲譽，也讓台灣問題變得更加重要。

明斯認為拜登政府必須盡快調轉政策方向，首先要把布林肯、奧斯汀和麥利三人換掉，再擬定一個更加具體、完整而清晰的政策路線，才有辦法面對未來更加嚴峻的局勢。

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