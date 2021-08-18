疑美論發酵！徐巧芯嗆林穎孟「慣老闆」：剝削員工的人談保護人民？

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美軍撤退阿富汗，國民黨北市議員徐巧芯認為兩岸若開戰，不能期待美國一定會幫忙，因此她去年政府應恢復徵兵一年，且女性必須參與訓練；然而，無黨籍北市議員林穎孟則開嗆，徐只會喊徵兵，但台灣想發展自我防衛時，國民黨立委卻在扯軍購和自主研發的後腿。對此，徐巧芯18日下午反擊，「連自己辦公室的員工都剝削的人，跟我說要怎樣保護全國的人民？10萬罰款繳了沒啊？」

徐巧芯18日上午先在臉書表示，她同意台灣跟阿富汗不能類比，就像她也覺得喊「今日香港，明日台灣」簡直莫名其妙，不過美國可以自己跟自己比，因為都是同一個美國。她從不反美，也不認為台灣需「反」任何國際盟友，尤其是美國，但也沒必要單壓國際盟友，從這是美國總統拜登對撤軍的言論來看，可知道國際上只有盟友，沒有朋友，只講利益，不談感情。

接著，徐巧芯提到，兩岸若開戰，不應該期待美國，台灣自己的仗自己打，總統蔡英文曾說過中過若犯台，台灣可承受第一波攻擊，但也說接下來的事，也是「期望」全世界站出來而已，畢竟我方無權要求別人要幫我們擔砲火。「抗中保台」不能只靠決心，因此去年她提出政府應恢復徵兵一年，且女性也必須參與訓練。

「我們只能自立自強」。徐巧芯說，如果要親美，怎麼只是花錢買武器，美國認為台灣應該有的軍隊制度卻遲遲不敢改？「不過我從提出到現在，沒什麼民進黨的立委支」，民進黨不斷說阿富汗不能跟台灣比，是因為阿富汗軍民一下就投降了根本沒有作戰的決心。她認為，為了台灣如果有一天遭遇戰爭，全民都有作戰的決心，能夠打到街頭巷戰，最後一兵一卒為止，我們全民都要訓練。

對於徐巧芯的言論，林穎孟則發文開嗆，國民黨消費阿富汗、開台灣人玩笑，原以為只是食古不化國民黨大老的噁心行為而已，沒想到玩笑越來越大，連年輕一輩的徐巧芯也要參一腳，在政論節目說台灣變成阿富汗，講一套戰敗逃跑說。

林穎孟表示，戰爭是嚴肅的問題，台灣需不斷學習包含美國較先進的戰略戰術國防訓練、做好精實準備，連結包含日本、印度、澳洲等盟友，共同協防印太秩序、捍衛自己家園。但國民黨的反美論、煽動逃跑、唱衰台灣就太超過了，連今天白宮都要出來駁斥國民黨和中共，不應該炒作「今日阿富汗，明日台灣」的言論。

林穎孟認為，徐巧芯這番台灣變成阿富汗、戰敗逃亡論，應先看看國民黨都曾做了什麼：一、1949年前，國民黨失勢，在戰爭中逃走的就是蔣家和國民黨，前第一夫人宋美齡還在1975年逃到美國。他們打敗仗，就到台灣來殺台灣人，接受大量美援，把國共戰爭帶到台灣，血洗台灣、戒嚴獨裁、白色恐怖、害台灣人受

二、徐巧芯批評別人搶打疫苗，但事實上，紅到日本去、不照防疫規定排隊、特權打疫苗的知名AZ戰隊就是中國國民黨老人一干人等；三、徐巧芯只會喊徵兵，但台灣想要強化自我防衛時，軍購和自主研發的國防預算，都是國民黨立委在擋、扯後腿，以為現代戰爭靠人多人肉盾牌就會贏？國民黨行徑獲得美國防週刊報導。

林穎孟譴責，徐巧芯作為年輕輩，老喊著國民黨要改革，但這種時候卻不又不會先改革你們揚名國際的這些國民黨大老們了？國民黨是台北議會最多數黨，想做全國最大反對黨當然沒問題，但不要變成和那些不長進的國民黨大老一樣，做這種不當比擬、羞辱台灣人、唱衰台灣敗逃的行為。

對此，徐巧芯反擊，「我的可愛辣同事慣老闆」林穎孟說我提出自己保護中華民國，提升徵兵制、女性也要從軍的眾多論點會變成「不長進大老」、「不當比擬」、「唱衰台灣」；小姐妳是有沒有一點中文閱讀能力？不過話說回來，連自己辦公室的員工都剝削的人，跟我說要怎樣保護全國的人民？10萬罰款繳了沒啊？所以我提的徵兵、女性從軍妳是同意不同意啊？

▲徐巧芯18日槓上林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯評論「今日阿富汗，明日台灣」臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／徐巧芯）