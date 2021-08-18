民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

▲民進黨團召開「國民黨主席選舉內鬥，影響台灣外交」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

阿富汗政局丕變，民兵組織塔利班（Taliban）即將上台，中廣董事長趙少康認為台灣必須認清美國不可靠、如果台海發生戰爭，是最大的悲哀。民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，希望國民黨主席江啟臣、前國民黨主席朱立倫對此表態，至少前總統馬英九還願意說這樣的類比不對。

民進黨團18日上午召開「國民黨主席選舉內鬥，影響台灣外交」線上記者會，羅致政表示，不管是趙少康也好，前外交部長歐鴻鍊也好，都不斷強調「美國絕對不可靠」，但是中國對台灣的威脅是明顯、巨大的，趙少康卻從來不質疑這塊，反而把敵人跟朋友之間的關係，完全混淆在一起。

羅致政說，民進黨團要請問朱立倫與江啟臣，到底認不認同趙少康及歐鴻鍊的說法，這些都是國民黨的重要人士，「所以台灣是阿富汗嗎？」、「美國絕對不可靠嗎？」，至少馬英九願意說這樣的類比不對，可是卻看不到朱立倫、江啟臣駁斥這樣的類比與說法。

▲民進黨團書記長羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



劉世芳則說，長期以來趙少康在媒體上有很大的聲量，但是台灣人民最大的利益，在於我們是民主社會的成員，而且有自己的國家、總統及政治制度，因此在面臨各種內憂外患時，全體人民團結一致、共同抵禦才是重點，而不是見縫插針、隨便引用來詆毀內部。

劉世芳指出，台灣的政黨政治非常發達，也容許有不同的聲音，有充分的言論自由，但是如果言論自由變成用內亂的方式詆毀政府，民進黨團認為非常不可取，而且台灣本來就不是阿富汗。

劉世芳強調，台灣的民主自由不是天上掉下來的禮物，很多人流血流汗、犧牲生命換來的，要怎麼自立自強、確保台灣是一個民主自由的國家，全體台灣人都心知肚明，而且非常團結合作，也不希望趙少康一直在講要擁抱誰的大腿，這絕對不是成熟公民應該有的言論。