林為洲稱外來勢力無法代替本土政權　民進黨團：國民黨就是外來政權

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

阿富汗政局丕變，民兵組織塔利班（Taliban）即將上台，國民黨立委林為洲17日說，「外來勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」。對此，立院民進黨團副幹事長黃世杰18日表示，國民黨作為一個1949年在中國戰敗之後，撤退來台灣的外來政權，「這樣的想法在民間有高度共識」。

林為洲昨天在臉書表示，從越南到伊拉克，至今日的阿富汗，給我們的教訓，再多外援、再多大砲坦克飛彈，不得民心，無法得天下。另外，時間一長，「外來勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」。

民進黨團副幹事長黃世杰今天在黨團記者會時表示，林為洲是大家的同事，昨天在臉書的這段發言，確實在網路上引起熱議，儘管他很快地在貼文下方補充說明，但是不管怎麼補充說明，國民黨作為一個1945至1949在中國戰敗之後，撤退來台灣的外來政權，這樣的想法在民間有高度共識。

黃世杰說，可能林為洲在發文時沒有想清楚，但是這個歷史的教訓，大家應該要共同認真面對，確實要在任何一個地方，長久地建立公平、有正當性的政權，沒有跟在地民眾站在一起是不可能的，從阿富汗的例子也可以看到，跟當時國民黨在中國的狀況是有可類比性。

黃世杰呼籲，希望國民黨跟民進黨團的基調一樣，不管黨內怎麼競爭，還是應該要以台灣人民的利益及國家安全做最大的考量，而且不要任意類比，台灣當然要自立自強，但是也要跟所有擁抱民主價值、生活方式的盟邦進行深入的合作與交往，這才是大家最大的共識，至於一些口水則可以避免。