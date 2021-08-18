副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

▲阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡後，副總統薩利赫（Amrullah Saleh）則選擇留在阿富汗，駐守在政府軍最後的據點。據最新消息指出，薩利赫所帶領的政府軍隊已經從塔利班（Taliban）手上，奪回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾（Charikar），雙方正在激戰中。

根據《俄羅斯衛星網》報導，消息人士透露，第一副總統薩利赫帶領的軍隊已經收回對恰里卡爾的控制權，但雙方正在潘傑希爾峽谷（Panjshir Valley）激戰中。拒投降的政府軍和將軍杜斯塔姆（Rashid Dostum）的軍隊共約1萬人，他們正在前往潘傑希爾省，準備和當地武裝力量合作，一起對抗塔利班。

有畫面顯示，薩利赫似乎正與他的前導師、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的兒子指揮一支民兵部隊，目標是組建游擊隊，對抗塔利班。

New - Anti Taliban commanders, including VP Saleh and Ahmad Massoud are in #Panjsher right now. pic.twitter.com/xYH02Jao1E — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

薩利赫15日在推特發文表示，他仍在自己的國家，與人民在一起，「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。薩利赫17日稱，根據阿富汗憲法，在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下，第一副總統將成為看守政府的總統，「我目前在我的國家，是合法的看守總統。我正在與各方領導人接觸，以獲得他們的支持和共識。」

►阿富汗首都現況！市區開車15分鐘「1個女人都沒有」 罩袍銷售飆升

►阿富汗天后「高調比YA」搭軍機逃 IG曝現況：我的祈禱與你們同在

►阿富汗懶人包一次看！塔利班攻陷喀布爾 美國20年也扶不起的阿斗

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast